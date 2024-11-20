İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak tepki - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak tepki

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İYİ Parti grup toplantısı esnasında ilginç anlar yaşandı. İYİ Parti lideri Müsavat Devrişoğlu konuştuğu sırada bir partilinin uluması üzerine gülümseten anlar yaşandı. Dervişoğlu uluyan kişiye ''Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim ama. Allah var etsin'' dedi.

20.11.2024 11:43
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İYİ Parti grup toplantısında ender görülecek bir an yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuştuğu sırada bir partili ulumaya başladı.

DERVİŞOĞLU'NDAN "OCAK DIŞISIN" ŞAKASI

Grup toplantısında uluyan vatandaşa seslenen Dervişoğlu'nun verdiği tepki çok konuşuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Ülkü Ocakları üzerinden gönderme yapan Dervişoğlu partiliye "Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletim, ne desem şimdi sana. Bir ocağımız olsa ocak dışısın diyeceğim ama. Allah var etsin." dedi.

İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu\'ndan çok konuşulacak tepki

İYİ Parti, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kemsl:
    fetonun takımı....zorla ayakta kalıyorlar, sırf devlet desteğini kesmemek için 12 11 Yanıtla
  • Mehmet Tarık:
    sayın devlet Bahçeli MHP nin samimiyetine sonuna kadar güveniyor ve siz ulkucuyseniz samimiyseniz MHP nin çatısı altında toplanin...HDP,dem ile beraber olanlarla yan yana durmayın ülkücü dediğin bunu yapar .MHP de olur her şartta her durumda 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak tepki - Son Dakika
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