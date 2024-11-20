İYİ Parti grup toplantısında bir kişi uludu! Dervişoğlu\'ndan çok konuşulacak tepki

Mehmet Tarık:

sayın devlet Bahçeli MHP nin samimiyetine sonuna kadar güveniyor ve siz ulkucuyseniz samimiyseniz MHP nin çatısı altında toplanin...HDP,dem ile beraber olanlarla yan yana durmayın ülkücü dediğin bunu yapar .MHP de olur her şartta her durumda