İYİ Parti, İzmir'de "Adalet Politikaları Konferansı" düzenledi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 6 muhalefet partisiyle hazırladıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de cumhurbaşkanı seçiminin nasıl yapılacağının milletin kararına bırakıldığını belirterek, "Bizim için önemli olan cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlayan hukuki kurallar. Bunu koyduğumuz zaman anayasa kabul edilirken millete sorarız, millet ne derse ona göre karar veririz." dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığınca İzmir'deki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde "İYİ Parti Adalet Politikaları İzmir Konferansı" yapıldı.

Konferansta konuşan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erdem, ekonomide yaşanan sorunların kökeninde hukukun bir kenara bırakılmasının yattığını savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin OHAL şartları içinde devreye sokulduğunu, bu sistemle Türkiye'nin 4 yılda önemli kayıplar yaşadığını savunan Erdem, bu sistemle kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığını, hükümetin denetlenemediğini iddia etti.

Muhalefet partilerinin hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile yepyeni bir parlamenter sistem öngördüklerini belirten Erdem, "Bu sistemle daha önceki parlamenter sistemin mevzuatta açığı, yanlışı varsa bunlardan ders alarak yepyeni bir parlamenter sistem ilkeleri ortaya koyduk. Bizim sistemimizde öncelikle cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Görevi bittiğinde aktif siyasete dönemeyecek." dedi.

"Muhalefette biz varız"

Bu sistemle cumhurbaşkanını kimin seçeceğinin belirlenmesinin önem taşıdığına işaret eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamento mu seçsin yoksa millet mi ' Parlamenter sistemde aslında parlamento seçer. Ancak Avusturya'da olduğu gibi bazen millet de seçebilir. Biz yetkiyi referandumla halka vermişiz. AK Parti'nin trolleri sansar gibi bekliyordu, daha biz hiçbir şey açıklamadan. Çünkü diyeceğiz ki 'meclis seçecek cumhurbaşkanını'. Sonra diyecekler ki 'Gördünüz mü bunları, bu CHP anlayışı" Bizi de onlara yanlayacaklar. Çünkü onlar için muhalefet demek CHP demek. Daha bunlar uyanamadı arkadaşlar, muhalefette biz varız. Kendi ezberlediklerini muhalefet sanıyorlar. Biz hem eleştiri yapıyoruz hem öğretiyoruz hem canlarının okunması gerektiği yerlerde canlarını okuyoruz. Çünkü biz İYİ Partiyiz. Bekliyorlardı ve diyeceklerdi ki 'bak milletin elinden iradesini aldılar'. Bunu onlara dedirtmedik. Niye ' Dedik ki bizim için önemli olan cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlayan hukuki kurallar. Bunu koyduğumuz zaman anayasa kabul edilirken millete sorarız, millet ne derse ona göre karar veririz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da hükümetin, altyapı, savunma, sanayi ve terörle mücadele konusundaki adımlarının birçoğuna destek verdiklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve savunma sanayi bütçelerine İYİ Parti olarak evet oyu verdiklerini söyledi.

İYİ Parti olarak iktidara talip olduklarını ve iktidara gelmeleri halinde mevcut hükümet sistemini değiştireceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Bu ucube sistemi değiştireceğimizi taahhüt etmişiz ve değiştirmeye olan inancımızı da 'cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa talibiz' diyerek ortaya koymuşuzdur." diye konuştu.