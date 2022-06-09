İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu adaylığı karşısında çekimser! "Alevi aday çıkması Sünni kesim için endişedir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmaları devam ediyor. Bu tartışmaların en önemli ayağını oluşturan İYİ Parti cephesinden çarpıcı bir çıkış geldi.

"ALEVİ OLMASI BENİM AÇIMDAN ENGEL DEĞİL"

İyi Partili Oral, Ankara Masası'nda Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin konuşan Oral, "İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum" dedi.

"MÜSLAMAN KESİM TARAFINDAN BU ENDİŞEDİR"

Oral, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.

"FARKLI BİR İSİMLE DE ÇIKILABİLİR"

Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."