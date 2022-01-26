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İYİ Parti lideri Akşener Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

İYİ Parti lideri Akşener Covid-19'a yakalandı

26.01.2022 21:25
İYİ Parti lideri Akşener Covid-19'a yakalandı

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Akşener paylaşımında, "Yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Sosyal paylaşım sitesi, Meral Akşener, Koronavirüs, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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