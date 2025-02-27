İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan'ın çağrısına çok sert tepki - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan'ın çağrısına çok sert tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına çok sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, ''Bu iktidar, PKK'yı lağvetme kılıfıyla aslında Cumhur İttifakı devletine katmaktadır'' ifadelerini kullandı.

27.02.2025 20:25
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; yaşanan gelişme büyük yankı uyandırdı. Çağrıya destek mesajları gelirken; bir çok parti ve siyasetçi de tepki gösterdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı basın açıklamasında yaşanan süreci çok sert sözlerle eleştirdi.

"Büyük Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Milli gurur ve şuur sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, endişeyle, şüpheyle ama en çok da öfkeyle, 50 bin insanımızın katili, müebbet hükümlüsü cani başının mektubunu bekleyecek kadar şirazeden çıkmış bir iktidarın, organize bir delirmişliğin tasallutu altındayız" diyen Dervişoğlu, "Tarihe not düşmek isterim ki; bu süreç kirli bir pazarlığın, bir o kadar kirli ürünüdür. Türkiye, tek adamın makam ve unvan hırsıyla, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir istibdat çukuruna yuvarlanmak üzeredir" ifadelerini kullandı.

"İHANETİN YENİ VERSİYONU YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR"

Dervişoğlu açıklamasında, "Buna göre, Suriye'nin kuzeyinde yapılanan PYD/YPG terör örgütü, aslında PKK'nın ta kendisidir. Nitekim bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ABD ve Avrupa Birliği'ne seslenerek; "PYD/YPG, PKK'nın kendisidir. PKK'ya terör örgütü deyip, YPG'ye destek oluyorsunuz. İkisi de aynı örgüttür." demiştir.

Bu gerçekten hareketle, bugün sergilenen kirli oyunda, hükümlü teröriste yaptırılan çağrı yalnızca PKK'ya, yazıhanesini Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine taşıması çağrısıdır. Daha önce, Cumhuriyet Bayramı'nda, Suriye'nin kuzeyine geçirdikleri teröristlerle mücadele etmek zorunda kalan bu iktidar, anlaşılan o ki bugün aynı ihanetin yeni versiyonunu yürürlüğe koymuştur" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR PKK'YI LAĞVETME KILIFIYLA ASLINDA CUMHUR İTTİFAKI DEVLETİNE KATMAKTADIR"

Açıklamasına "Bu oyunun mimarları, kiminle hangi pazarlıkları yaptıklarını, "Asla izin vermeyiz." dedikleri Suriye'nin kuzeyindeki devletleşmeye dair ne düşündüklerini izah etmek zorundadırlar. Bu, milletimize karşı namus borçlarıdır" diyerek devam eden Dervişoğlu, sözlerine şöyle son verdi:

"Bugüne kadar bu sürecin sonuçlarının ne olacağıyla yüzleşmemiş olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum ve umuyorum ki bugün televizyonlarda yayınlanan teröristbaşı ve avanelerinin fotoğrafını gördüklerinde, mektubu duyduklarında, binlerce şehidimizi düşünmüşler, uzuvlarından mahrum bırakılmış binlerce gazimizi gözlerinin önüne getirmişlerdir. Ve onların annelerinin, babalarının, çocuklarının, eşlerinin yıllardır yaşadıkları tarifsiz acılara bir de böylesine bir ihanetin eklenmesiyle şu an yaşadıkları derin acıyı anlamışlardır.

Bebek katilinden barış güvercini yaratmaya cüret eden bu iktidar, PKK'yı lağvetme kılıfıyla aslında Cumhur İttifakı devletine katmaktadır."

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu\'ndan Öcalan\'ın çağrısına çok sert tepki

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Son Dakika Politika İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Öcalan'ın çağrısına çok sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ömer Güldoğdu :
    musavet efendi size göre kan akmaya şehit haberleri gelmeye devam etmeli değil mi 18 17 Yanıtla
  • monşer null:
    Helal Olsun Sağlam Adam Sen Çıktın Öyle de Böylede Kan Ağlıyor 6 6 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Boş boş gonuşuyon. Altında minder galmamış, derebeylik peşindesin. 2 0 Yanıtla
  • TURGUT ÇELİK:
    İpli Müsavat dervişoğlu mecliste bizim oylarımızla seçildiniz diyenlere neden sesin çıkmadı 0 2 Yanıtla
  • Serdar Er:
    çakma milliyetçi ler iyi partililer devlete hiç bir faydası olmayan ama boş yapanlar 1 0 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sende bağırıp çağırıp oy toplayıp vekilleri ekepeye transfer edeceksin bu defa oylar bölünmeyecek top yekün CHP nokta en çok bağıran ekepeye en çok çalışan oluyor örneklerini gördük Fatih erbakan soylu meral Sinan oğan 0 0 Yanıtla
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