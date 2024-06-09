İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener görüşmesinin yankıları sürerken İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Görüşmeden daha önce haberinin olmadığını, toplantıyı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gördüğünü belirten Dervişoğlu, "Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim" dedi.

09.06.2024 13:46  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme gündemden düşmüyor. Beştepe'de 1,5 saatlik zirve Ankara kulislerini de hareketlendirirken, Erdoğan'ın Akşener'e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiği gibi bir çok iddia da ortaya atıldı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Siyaset gündemine bomba gibi düşen görüşmeye dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da ilk kez konuştu. HaberTürk televizyonunda katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu Akşener-Erdoğan görüşmesinden daha önce haberinin olmadığını, görüşmeyi İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gördüğünü söyledi.

Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini aktaran Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

"MUHATAP OLARAK BENİM ALINMAM GEREKİRDİ"

Görüşmeyi olumlu bulmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı benken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi.

"BEN KİMSENİN MEMURU DEĞİLİM"

Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim."

İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim

İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erbay Mercan: sen hiçbir şeysin... 54 6 Yanıtla
  • Sabri İnce: Hımmmm anladık. Takıl kafana göre "Hiç kimse" 27 2 Yanıtla
  • Taner: Chp sayesinde bir parti oldunuz. Gelecek secimde bakalim olacakmisiniz. 23 3 Yanıtla
  • Aa: Akşener hemen ihraç edilmeli 16 4 Yanıtla
  • Emir Arslan: Demekki sen orada sadece koltuk boş kalmasın diye oturuyorsun yani bence o koltukta boşuna oturma 15 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Aklın neredeydi 2023 te Erdoğan i siz sectirdiniz 0 6 Yanıtla

10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:41:57. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement