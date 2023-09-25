İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? Muharrem İnce'den gündem yaratan iddiaya yanıt

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için geri sayım başlarken, muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de İstanbul adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmasına kesin gözüyle bakılırken, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'nin ise İmamoğlu'nun karşısına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi çıkaracağı iddia edilmişti. Söz konusu iddialarla ilgili konuşan İnce, böyle bir konunun gündemde olmadığını belirtti.

MUHARREM İNCE İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de il kongreleri sürerken, 81 ilde aday çıkaracağını duyuran İYİ Parti'de ise büyükşehir adayları merak konusu oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin göstereceği adaylar merakla beklenirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündem yarattı.

İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MI OLACAK?

Kulislerde İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacağı konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddialar bir anda kulislerde hareketlilik yaşanmasına neden olurken, konuyla ilgili İnce cephesinden açıklama geldi.

İNCE'DEN İDDİALARA JET YANIT GELDİ

TV100'deki canlı yayına konuk olan Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, adaylık iddialarını İnce'ye sorduğunu açıkladı. Dr. Masum Türker'in açıklamaları şöyle; "Ben Muharrem İnce'ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki 'Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında'. O da bana şu yanıtı verdi: 'Öyle bir konu yoktur. Saygılar."