Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki - Son Dakika
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Politika

Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrısını yinelemesi sonrası İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'ten sert tepki geldi. Türkeş, MHP yönetimine 'Alparslan Türkeş'in resimlerini indirip, terörist başının resimlerini assınlar' dedi. Ayrıca, Türkeş 'Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok' ifadesini kullandı.

05.11.2024 13:57
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan için çağrısını yinelemesinin ardından, İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'ten sert bir tepki geldi.

TÜRKEŞ'TEN ÇOK SERT SÖZLER

Türkeş, MHP yönetimine "Zikir çeker gibi Terörist başını meclise davet etmek; Türkçesi 'teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma' girişimini reddediyorum.

Hele hele bu çağrının; kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş'in olduğu partinin genel başkanı tarafından yapılmasını hiç kabul etmiyorum.

"BAŞBUĞ TÜRKEŞ'İN KEMİKLERİNİ DAHA FAZLA SIZLATMASINLAR"

Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi'nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirsinler; teröristbaşının resimlerini assınlar... Başbuğ Alparslan Türkeş'in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar.

"KAYBEDECEK BİR ÜLKEMİZ YOK BİZİM"

Ayrıca, PKK'yı lağvetmenin Türkiye'nin bölgedeki terörizm hareketine karşı operasyon yapma gücünü kaybedeceği anlamına geldiğini, bu açıklamayı yapanların bilmeme şansı olmadığını düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim. Ne mutlu Türk'üm diyene...

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek "Sözümün arkasındayım" dedi. "Terörist elebaşı gelsin terörün bittiğini açıklasın" ifadelerini kullanan MHP lideri, "Kürtlerle kucaklaşma asıldır. Terörle mücadele esastır. Silahlı eşkiyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır" diye konuştu.

Ayyüce Türkeş\'ten Bahçeli\'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

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Son Dakika Politika Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    doğru söylüyor düşünsene bu gün Türkeş olsa böylemi olurdu MHP 62 7 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    69 darbesinin gene tiklerini taşıyan kadın 8 19 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bunlarda mhp yi yiyemiyor ondan bole afkurup duruyor reis Devlet bey ne derse o bu saatten sonra o kadar 2 18 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kaç para istiyorsun açık söyle :) 4 12 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bu neya baba vekil çocuklara geçiyor torunlara geçiyor. Sanki memlekette başka kimse yok 5 4 Yanıtla
  • Mehmet Güney:
    sanki babaları hayırlı bişeyin yolunu açmış gibi konuşmazlarmı, senin baban Allah ın kavmiyetçilik yapmayın emrine karşı gelip bunu sistemleştiren bi tağut dur. aha öcalan aha türkeş aha m.kamal , yaptıkları şeyin hayrı nerede, yıllardır insanlar birbirini yedi bitirdi 1 2 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Alparslan Türkeş Kıbrıs ermenilerindendir. 1 0 Yanıtla
  • İsa İncirbölen:
    ...bu Devlet Bahçeli başka ne deseydi belki bir şekilde olabilir derdim,ama bu çok farklı birşey,ben bu söyleminden dolayı Devlet Bahçeliyi ömür boyu affetmem 1 0 Yanıtla
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