İYİ Partili Ağıralioğlu, Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, memlekette bir iktidar değişikliğine hazırlandıklarını belirterek, "Önümüzdeki erken ya da zamanında yapılacak seçimin finalde İYİ Parti'yi iktidara getireceğine inanıyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, partisince Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin sadece bir parti olmadığını, iktidara gelme sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Kendilerinin bir partinin amblemini iktidar etmeye çalışmadıklarını belirten Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"83 milyonu bir partinin mensubuymuş gibi sarıp sarmalamaya gayret ediyoruz. Partimize oy veren vermeyen değil, partimize oy vermeyenlerin sorumluluğunu partimize oy verenler kadar aziz biliyoruz, bilmek zorundayız. Bu memlekette siyasi varlığımızı devam ettirmek için bize nutuk atan adamların bize yaşattığı fakirlikleri yaşamaktan ve çocuklarımızın gözünden kaybolan ümitsizlikten yorulduk. Allah Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanına uzun ömür versin, devletin nasıl yönetileceğini görsünler. Millet evlatları olarak iktidara gelelim. Devlet nasıl yönetilecek, terörle nasıl mücadele edilecek görsünler. Terörle mücadele ederken en büyük kuvvetimizin adaletli, güçlü ve müreffeh bir ülke oluğunu bilen bir iradenin devleti nasıl yönettiğini gösterelim."

Ağıralioğlu, AK Parti'nin düşmanları, MHP'nin de hasımları olmadığını belirterek, arkadaş olduklarını dile getirdi.

Kendilerinin memleket hizmetinde başarılı olanlara dua edeceklerini aktaran Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Başaramadılar, başaramadıkları iktidarı onların elinden alacak olanlarız. Kurdukları hayali, memleket için kendilerine yol azığı saydılar ama bu yolda milleti unuttular. Biz milletle beraber iktidara gelip, millete verdikleri sözleri tutacak olanlarız. Memlekette bir iktidar değişikliğine hazırlanıyoruz. Önümüzdeki erken ya da zamanında yapılacak seçimin finalde İYİ Parti'yi iktidara getireceğine inanıyoruz. 'Tutunamazlar, önümüzdeki seçimi göremezler, dağılırlar' dedikleri partiyiz."

Programa, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık, partililer ve vatandaşlar katıldı.