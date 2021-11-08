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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması: Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz - Son Dakika

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması: Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz

08.11.2021 14:33
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması: Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin, "Bu bir yanlıştır.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin, "Bu bir yanlıştır. Bu yanlışın ama ile fakat ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiası olan bir partinin değil, hiçbir Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz" dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu, TBMM'de partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşanmaması gereken müessif bir hadisenin yaşandığını, Türkkan'ın söylediği sözün hiçbir gerekçe ile meşrulaştırılamayacağını söyledi. Ağıralioğlu, "Bu bir yanlıştır. Bu yanlışın ama ile fakat ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiası olan bir partinin değil, hiçbir Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Böyle bir şeyi asla meşru göremeyiz. Meral Akşener, hizmetine talip olduğu milletin, hizmetini göreceği devletin süreci içerisinde hiç kimsenin kendisine, şahsiyetine, ırzına, iffetine hakaret edilmeyeceği bir ülke vaat etmektedir" dedi.

'AKŞENER'İN BU HATAYI GÖRMEZDEN GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL'Ağıralioğlu, Genel Başkanları Meral Akşener'in de bu hatayı affetmeyeceğini belirterek, "Kendisi birisinin annesi, bacısı, ablası, halası ve bir kadın olan genel başkanın böyle bir hatayı, kabahati görmezden gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bugün grup başkanvekilliği seçimimiz var. Görevden el çektirildi. İYİ Parti şunu da temsil ediyor. AK Parti iktidarına bu vesile ile duyurmuş olalım. Biz hata yapınca, hatası ile yüzleşebilen, hatasının sorumluluğunu taşıyabilen, hatasının bedelini ödeyebilen bir partiyiz. Siyasette de yanlış yapılınca, yapılan yanlışın bir bedelinin olması gerektiğini dillendiren bir partiyiz. Bununla şunu hatırlatıyoruz siyasete; siyasette bazen böyle yanlışlar, kabahatler yaşanabilir. Ama bu kabahatlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak siyaset kurumunun saygınlığını aşındırır. Siyaset kurumunun millet nezdindeki itibarını gölgeler ve milletin siyasete olan itibarını gölgelediği için milletin devlete hürmeti kalmaz" diye konuştu.'AMA, FAKAT, LAKİNLE GÖLGELEMEYİZ'Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Ağıralioğlu, Türkkan'ın partiden ihracının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bugün grup başkanvekilliği için oylama yapılacağını, sonrasında süreç ne gerektiriyorsa onları yapacaklarını söyledi.

Ağıralioğlu, yapılan hatayı makul görmeyeceklerini vurgulayarak, "Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz. Ama, fakat, lakinle gölgelemeyiz. İYİ Parti, iyilik mücadelesinde bunu asla müsamaha ila karşılamaz. Hiçbir arkadaşımız bunu böyle karşılamıyor. Sadece partimiz değil, bu memlekette izan duygusu olan hiçbir Müslüman Türk evladı bunu makul görmez" ifadelerini kullandı.


Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması: Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması: Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz - Son Dakika
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