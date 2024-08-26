İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı - Son Dakika
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Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı

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İzmir Körfezi'nde yaşanan balık önemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu balıklar buraya ait değil. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

26.08.2024 15:56  Güncelleme: 16:11
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir basın toplantısı düzenleyerek Körfez'deki balık ölümleri ve ağır koku hakkında açıklamalarda bulundu. Ölen balıklar için "Buraya ait değil" diyen Tugay, balıkların İzmir Körfezi'ne nasıl geldiklerine ilişkin de çarpıcı bir tespit ortaya koydu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı

"BALIKLAR GEMİLERLE TAŞINDI"

1965 yılından bu yana körfez kirlenmekte olduğunu ifade eden Tugay, "Bu yeni bir durum değil. Yıllar içerisinde derelerle körfezimize evsel, endüstriyel ve bir miktarda tarımsal atıklar taşınıyor. İşin son noktasına gelinmiş gibi görünüyor. Bununla yüzleşmemiz gerektiğini, çözüm için ortak bir çaba içinde olmamız gerektiğini söylüyorum. Körfezde yaşanan renk değişikliği ve balık ölümleri plankton denilen bir mikroorganizma türünün denizde aniden çoğalmasıyla ortaya çıktı. Bunların gemilerle taşındığını ve iklim değişikliğiyle körfez içinde baskın haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı

TÜM KURUMLARA ÇAĞRI: İŞBİRLİĞİ YAPALIM

Körfez kirliliğini siyasetin üstünde bir sorun olarak gördüğünü belirten Tugay, yaşanan çevre felaketi karşısında tüm kurumlarla işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi. İzmir Körfezi'nde yaşanan sorunların son 10 yıldır arttığına dikkati çeken Tugay, "2000 yılında yapılan kanun ve yönetmelik değişikliğinin ardından deniz ve iç sulardan birinci derecede sorumlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır. Belediyeler ve diğer kurumlara kadro ve müdahale yetkisi verilmiş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU körfez konusunda icracı olamıyor. İç körfezde milyonlarca ton çamur birikmiş durumda. Bu çamuru almak istesek büyükşehir belediyesinin belli bir metreye kadar çalışma yetkisi var. Körfezde su akımını değiştirecek sirkülasyon kanalını yapma yetkisi de bakanlığa ait." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı

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Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Cihan Tokcan: Madem bunu biliyodun niye dur demedin 16 6 Yanıtla
  • Behzat İlhan: Rahmetli Amcam; "Oğlum yalan söylüyorsanız biraz doğru yalan söyleyin" derdi. Allah rahmet eylesin. 19 2 Yanıtla
  • Gökay Özel: Ferhat eser gidip temizlesin 9 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: İnandık ya çok doğru İzmir’de balık yok başka yerden geldi o balıklar babba 3 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Başkan' ya tabiki çıkıp birşeyler söylemesi gerekiyor o'da çıkmış kendince birşeyler söylemiş aslında söylediklerine kendisi bile inanmıyor. 1 0 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN: ve herkeste inandı körü körüne İzmir'de 0 0 Yanıtla

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