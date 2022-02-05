İzmir'de CHP'ye üye katılım töreni düzenlendi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, tüm kesimleri kucaklayan bir iktidar olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

CHP İzmir Başkanlığı tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen üye katılım törenine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İl Başkanı Deniz Yücel, bazı milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Oğuz Kaan Salıcı, törendeki konuşmasında, AK Parti'nin ekonomi politikalarının yanlış olduğunu söyleyerek "Elektrik faturalarından canı yanmayan kaldı mı? Kirasının yarısı kadar elektrik faturası ödeyen insanlar var. Türkiye'nin her yerinde faturaları protesto eden vatandaşlarımız var. Bir de 2 günden beri elektrik bile bulamayan Ispartalılar var. Isparta'da 48 saatten uzun süre elektrik alamayan vatandaşlarımız mum ışığında oturdu." dedi.

Partiye katılan üyelere "Nereden geldiniz?", "Neden geç kaldınız?" diye sormayacaklarını belirten Salıcı, hep birlikte yoksulluğu ortadan kaldırmak için çalışacaklarını söyledi.

"Provokasyonlara gelmeyeceğiz"

Salıcı, İstanbul, Van, Hakkari, Diyarbakır ve Türkiye'nin birçok yerinde CHP'ye üye katılım törenlerinin düzenlendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Seçimden sonra iktidarı, kimsenin kafasına vurmak için değil bütün Türkiye'yi, bize oy verenleri de vermeyenleri de eşit şekilde kucaklayabilmek için teslim alacağız. Genel Merkezimiz, kadrolarımız, en başta Genel Başkan'ımız büyük mücadele veriyor. CHP'de her şey konuşulabilir ama üzülerek görüyorum ki 2022 yılında hala Samsun'da Atatürk Anıtı'nı, Atatürk'ü, Türkiye'nin aydınlık geleceğini sindiremeyen insanlarla karşılaşıyoruz. Bunların provokasyon olduğunun farkındayız. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Herkesin gönlünde olan, bu ülkenin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'e semboller üzerinden saldırabilirsiniz ama milletin gönlünden alamazsınız. Türkiye'nin ve CHP'nin önümüzdeki günlerle güçlenerek daha kararlı adımlarla bu mücadeleyi yapacağının bilincindeyiz."

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise partiye katılanlara teşekkür ederek eşit, özgür, demokratik, adalete dayalı bir toplumu yeniden ayağa kaldırmak için yeni üyelere de sorumluluklar düştüğünü aktardı. Böke, Türkiye'deki işsiz sayısının 8 milyona ulaştığını, hayat pahalılığının evlerin mutfağına ateş saldığını söyleyerek CHP iktidarında karanlığın aşılacağını savundu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de geçmişte farklı siyasi partilere oy verenleri de kucakladıklarını, kırmızı çizgilerinin Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millet ve bayrak olduğunu, bu değerlere hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.

AASSM'deki törenle 220 kişinin CHP'ye katıldığı bildirildi.