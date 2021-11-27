Üye Girişi
İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı - Son Dakika

İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı

27.11.2021 21:58
İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı

İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu, Aliağa Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu, Aliağa Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan genel kurula Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çevre ilçelerden kent konsey başkan ve genel sekreterleri katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mehmet Taşlı, "Kent konseyleri, gönüllülük esasıyla demokrasiyi ve birlik beraberlik ruhunu geliştirmeyi amaçlar. Kentin geleceğini ve sorunlarını ortak akılla yönetir" ifadelerini kullandı. Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı ise 27 Kasım tarihinin İzmir Kent Konseyleri Birliği için demokrasi bayramı olduğunu belirtti.

"Asıl hedefimiz, ortak sevdamız İzmir'imizi daha iyi noktalara getirebilmek"

Genel kurula katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın ülkenin önemli liman ve sanayi kentlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Acar, "Aliağamız 1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edilmesinden sonra petrokimya, gemi söküm, demir çelik sektörleri olmak üzere önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptı. Günümüzde de 16 limana ev sahipliği yapıyoruz. Aliağamız, sadece liman ve sanayiden ibaret bir şehir değil. Uçansu Şelalesi ve Kuş Cenneti doğal güzelliklerimizi; Güzelhisar ve Helvacı ovası verimli topraklarımızı; Mavi Bayraklı Ağapark Plajı Turizmi; Tisna, Kyme, Myrina ve Gryneion ile yakınımızda olan Aigai Antik kentleri ise tarih ve turizminin varlığını gösteriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne Aliağa'nın bu alanlardaki potansiyelini öne çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Aliağa, ülke ekonomisinin yüzde 2'sinin döndüğü, dış ticaretimizin yüzde 6'sının yapıldığı bir şehir konumunda bulunuyor. Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56'sının yapıldığı limanlara sahibiz. Aliağa olarak bir dünya şehri olabileceğimize inanıyoruz. Aliağamızı, sağlık, spor, eğitim, kültür, sanat, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında en az sanayi kadar geliştirmeliyiz. Bu yolda projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Lakin bunu tek başına bir belediyenin yapma şansı yok. Her kurumun her sivil toplum kuruluşunun bu hedefe paydaş olması gerekiyor. Bu noktada Kent Konseyleri büyük önem arz ediyor. Aliağa'da bir başarı varsa, bu başarıda en az Belediye kadar Kent Konseyimizin de payı vardır. Aliağamızı bir dünya markası yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz, hepimizin ortak sevdası olan İzmir'imize katkı sunabilmek, İzmir'imizi daha iyi noktalara getirebilmek. El birliği ile birbirimize destek vererek şehrimizi daha yerlere getireceğiz" dedi.

Birlik yönetim kurulu belirlendi

Konuşmaların ardından İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mehmet Taşlı, kent konseylerine verdiği destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonrasında ise 13 adayın yarıştığı seçime geçildi. Yapılan oylamada 31 oyun 26'sını Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı aldı. Cihan Pazarcı'nın ardından Alper Yağlıdere, Senem Eştürk, Sebahattin İpektepe, Hadi Başman, İbrahim İncesu ve Suna Gündoğdu yönetim kuruluna seçilen diğer isimler oldu. - İZMİR

İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı
İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı
İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı
İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı
İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı

Kent Konseyi, Serkan Acar, Aliağa, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Sergen Yalçın: Ben oynamıyorum 21:58 Sergen Yalçın: Ben oynamıyorum Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin 20:33 Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor 17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? 11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?

Son Dakika Haberleri
22:00 Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü!
21:57 Sergen Yalçın: Ben oynamıyorum
21:37 Beşiktaş'ta tribün "Hesap ver" dedi, Sergen Yalçın oralı olmadı
21:16 Sezer Öztürk yakalandı
21:15 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
21:07 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın tankerin altında kalarak hayatını kaybetti
21:05 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark
20:39 Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı
20:36 Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi
20:33 Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü!         
22:01
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı         
17:14
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan hastanelerdeki randevu sıkıntısına dair açıklama!         
13:19
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı Son Dakika! Müslüme'nin dört kardeşi ve annesi, devlet korumasına alındı         
10:26
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 22:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa'da yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement