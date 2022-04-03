İzyum Belediyesi : "Sivil yerleşimlerin yüzde 80'i yok edildi" - Son Dakika
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İzyum Belediyesi : "Sivil yerleşimlerin yüzde 80'i yok edildi"

03.04.2022 12:04
İzyum Belediyesi : "Sivil yerleşimlerin yüzde 80'i yok edildi"

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kenti Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin, "Rus saldırıları nedeniyle İzyum'da sivil yerleşim alanlarının yüzde 80'i yok edildi" dedi.

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kenti Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin, "Rus saldırıları nedeniyle İzyum'da sivil yerleşim alanlarının yüzde 80'i yok edildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın İzyum kentinde de birçok sivil yerleşim yeri zarar gördü. İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin, kentte birçok sivil yerleşim alanının ciddi zarar gördüğünü belirterek, "Uçaklarla, roketlerle, top atışlarıyla günlerce ağır bombardımana tutulduk. Nasıl bir savaş mantığı var belli değil. İkinci Dünya Savaşı'na ithafen yapılan eserleri, anaokullarını, liseleri, sağlık ve sosyal yapıları, yolları, köprüleri, merkezi meydanı, merkezi parkı, mimari yapıları yok ettiler. Yaşam alanlarının yüzde 80'i yok edildi. Belediye raporlarına göre şehirde insani yardıma muhtaç 15-20 bin arası vatandaş var. Birçok kişi göçük altında kalarak canlı canlı gömüldü. Net bir bilgimiz yok. Ruslar o bölgelere geçişlere izin vermiyor. Bu dünyada var olan tüm insanlık kurallarını yok sayarak insanlığa karşı işlenen bir suçtur" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzyum Belediyesi : 'Sivil yerleşimlerin yüzde 80'i yok edildi' - Son Dakika


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