Jandarma Genel Komutanlığı\'nda üst düzey atamalar

Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılan yeni atamalarla Ankara, Balıkesir ve Jandarma Akademisi'nin komutanları değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2025/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan bazı general ve albayların görev yerleri değiştirildi.

ÜST DÜZEY ATAMALAR

11 Ağustos 2025 tarihli karar doğrultusunda; Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevinden alınarak Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Tümgeneral Cengiz Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevinden Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi.

Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanı görevinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevine atandı.

Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Komutanlığı Grup Komutanı iken Balıkesir İl Jandarma Komutanı oldu.