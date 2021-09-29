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Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor - Son Dakika

Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor

29.09.2021 09:02
Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor, System.String[]

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) bugün yapılan seçimle yeni liderini belirleyecek.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) bugün yapılan seçimle yeni liderini belirleyecek. Kazanan isim Japonya'nın yeni başbakanı olacak.

Korona virüs salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın bu ay başında Liberal Demokrat Partinin (LDP) liderlik seçimine aday olmayacağını açıklamasının ardından iktidar partisindeki başkanlık yarışı bugün başladı. Reform Bakanı Taro Kono, eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, eski İçişleri ve İletişim bakanları Seiko Noda ile Sanae Takaichi'nin aday olduğu seçimde, LDP milletvekilleri ile 47 bölge temsilcisinin oy kullanacağı öğrenildi. 4 adaydan hiçbirinin 764 oyun çoğunluğunu alarak ilk turda kazanamadığı seçimde, ikinci turda favori adaylar Kono ve Kishida'nın liderlik mücadelesi vereceği açıklandı. LDP liderliğindeki koalisyonun ulusal meclisin iki kanadında da çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle, seçilecek parti başkanının Japonya'nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Koltuğu Abe'den devralmıştı

Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı almasının ardından iktidar partisi LDP ve Japonya'nın yeni liderinin kim olacağı sorusu gündeme gelmiş, Abe'nin sağ kolu olarak bilinen dönemin Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga geçtiğimiz seneki seçimi kazanan isim olmuştu. Başbakanlık koltuğuna oturan Suga, Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilmişti. Son olarak bu ay başında sürpriz bir açıklama yapan Suga, 29 Eylül'de yapılacak liderlik seçiminde aday olmayacağını duyurmuş, kararının nedenini ise "seçim kampanya yarışı yerine Covid-19 ile etkin mücadeleye odaklanma gerekliliği" olarak açıklamıştı.

Yeni başbakanı zorlu bir mesai bekliyor

Bugün sonuçlanacak seçimle birlikte belli olacak yeni Japonya başbakanını, Covid-19 salgını ile mücadele ve salgın sonrası yaşanan ekonomik durgunluk, Kuzey Kore eksenli güvenlik sorunu, Güney Kore ile yaşanan tarihi ihtilaflar ve Çin'in bölgede artan askeri varlığı gibi çözüme kavuşmayan birçok sorun bekliyor. - TOKYO

Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor

Liberal Demokrat Parti, Koronavirüs, İktidar, Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da iktidar partisi LDP yeni liderini seçiyor - Son Dakika
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