Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha

16.03.2022 04:25
Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edeceğini duyurdu.

Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edeceğini duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaşan Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla Japonya'dan yeni bir yaptırım daha eklendi. Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünün iptal edeceği ifade edildi. Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kararı en kısa sürede kamuoyuna açıklayacağı belirtilirken, söz konusu tedbirin ardından Rusya'nın daha yüksek ithalat vergilerine tabi olacağı kaydedildi.

Japonya yaptırımları sertleştiriyor

Rusya'nın, Ukrayna işgalinin ardından Moskova'ya dünya ülkelerinden birçok ticari yaptırım uygulanmış, Japonya da yarı iletkenlere ve diğer yüksek teknoloji ürünlerine yönelik Rusya'ya ihracat kısıtlaması uygulamıştı.

ABD'den açıklama gelmişti

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Cuma günü Rusya'nın ticari ilişkilerdeki "ayrıcalıklı ulus" statüsünü sona erdirmek adına ABD dahil batının harekete geçeceğini duyurarak, "Ülkelerimizin her biri, Rusya'nın en çok kayrılan, ayrıcalıklı ulus statüsünü reddetmek için adımlar atacak" ifadelerini kullanmıştı. - TOKYO

YORUMLAR
500
Japonya, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesini hedefliyor Japonya, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesini hedefliyor Son dakika haber | Avrupa borsaları, yükselişle açıldı Son dakika haber | Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Japonya hükümeti, Ukrayna, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
00:28 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
23:51 Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:12 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günlerdir kendisinden haber alınamıyor
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 04:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'dan Rusya'ya bir yaptırım daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement