Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı - Son Dakika
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Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı

07.03.2022 07:04
Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarı seviyesini 3'e yükselterek, vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarı seviyesini 3'e yükselterek, vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı dünya kamuoyundan tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden vatandaşlarına Rusya seyahatlerine ilişkin yeni çağrı geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarısını 3. seviyeye yükselterek, vatandaşlarını ülkeye gitmekten kaçınmaya çağırdı. Avrupa Birliği (AB) üyelerinin ve diğer birçok ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapattığına dikkat çekilen uyarıda, Japon vatandaşlarına ticari uçuşlar hala mevcutken ülkeden ayrılmayı düşünme ve ne amaçla olursa olsun Rusya'ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı. Ayrıca, Rusya'da Japonya diplomatik misyonlarına kayıtlı 2 bin 400 Japonya vatandaşının bulunduğu ifade edildi.

Hükümet adım atmıştı

Japonya hükümeti, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalindeki rolü nedeniyle vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmeme uyarısı yapmıştı. Rusya ve Belarus boyunca uzanan Ukrayna sınır bölgeleri için de 4. seviye seyahat uyarısı yayınlanırken, Japon vatandaşlarına tahliye çağrısı yapılmıştı. - TOKYO

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Japonya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı - Son Dakika


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