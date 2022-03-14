Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var - Son Dakika
Üye Girişi

Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var

14.03.2022 22:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine yarın toplanacak. Kritik toplantının ana gündem maddeleri ekonomi ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasının yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci de ilk kez Kabine'ye katılacak.

Son olarak 28 Şubat Pazartesi günü toplanan Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü bir araya gelecek. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci kez katılacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kritik toplantının ana gündem maddeleri de belli oldu. En önemli konusu Rusya- Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

ENFLASYON VE EKONOMİK GELİŞMELER

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:39 Derbide sarı kart! Ersin Destanoğlu, Hatay maçında cezalı duruma düştü
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
21:31 Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti
21:26 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi
21:21 Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kabine, bir ilkle Beştepe'de toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi konuları var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement