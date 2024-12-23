Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Milyonların kilitlendiği zirvenin ana gündem maddeleri asgari ücrete yapılacak artış ve Suriye'deki güncel gelişmeler olacak. Salı veya çarşamba günü yapılacak asgari ücret 4. toplantısı öncesinde Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor.

23.12.2024 08:12  Güncelleme: 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretteki yapılması planlanan artışla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

GÖZLER 4. TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Gözler bu hafta yapılması planlanan son toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK POLİTİKALA ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükûmet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında.

YERLİKAYA MÜLTECİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan mülteciler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantıda ayrıca, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.

MTV ARTIŞ ORANINDA AZALTMAYA GİDİLEBİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın MTV artış oranında azaltmaya gidebileceği konuşuluyor. Bu konunun da toplantıda gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe\'de toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Suriye, Kabine, Kabine, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuncay null:
    suriyeye.nasil.yardim edecezi konusacaklar once millet ne diyo ona bi bakin 0 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    Asgari ücret tespit komisyonu göstermelik bir tiyatrodan ibaret bu ülkede herşey tayibin iki dudağı arasında 0 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    komisyonun toplanması hikaye son sözü reis söyler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:12 Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe’de toplanıyor Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
11:48 2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek 2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek
14:33 Yunus Akgün, Arda Güler’in yanına gidiyor Yunus Akgün, Arda Güler'in yanına gidiyor
14:04 Galatasaray’dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech’e 6 talip birden çıktı Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e 6 talip birden çıktı
13:48 İstanbul Havalimanı’nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
13:33 Suriye’nin Kuzeyinde 6 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin Kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
13:31 Talisca’dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Talisca'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
13:07 Beşiktaş’ın eski yöneticisi, Fransa’nın en köklü takımlarından birini satın aldı Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı
13:04 Muğla’da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi
13:01 Bursa’da evlat dehşeti “Küfür“ tartışmasında babasını 6 yerinden bıçakladı Bursa'da evlat dehşeti! "Küfür" tartışmasında babasını 6 yerinden bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 08:40:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.