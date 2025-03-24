Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma - Son Dakika
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Politika

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu\'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonların gözü bugün Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik edeceği zirvede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma süreci, "Terörsüz Türkiye" hedefinde gelinen aşama ve ekonomideki son durum ele alınacak.

24.03.2025 08:13
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin de aralarında yer aldığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmasındaki adli süreç yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yargı sürecine işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına ise sert tepki göstererek, "Çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır" ifadesini kullanmıştı. Konunun bugün hukuki ve asayiş boyutuyla Kabine'de ele alınması bekleniyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Kabine'de "Terörsüz Türkiye" süreci de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. İmralı'dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının yansımaları ile "Terörsüz Türkiye" için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak. Terör örgütünün kongresini ne zaman toplayacağı, nasıl silah bırakacağı, PYD/ YPG'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği gibi konuların konuşulması ve gelinen sürecin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabine'nin bir diğer önemli gündem başlığı ise Suriye'deki gelişmeler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 13 Mart'taki Şam ziyaretinin yansımaları Kabine'de değerlendirilecek. Ayrıca, SDG ve Şam yönetimi arasındaki 'entegrasyon mutabakatı'nın pratikte uygulanması ve atılacak adımlar da ele alınacak.

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması ve sonrasında derinleşen insani kriz de Kabine'nin gündem maddeleri arasında bulunuyor. Ukrayna- Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi detaylı olarak konuşulacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki son günlerde yaşanan gelişmeler ve enflasyonla mücadelenin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ekrem İmamoğlu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kabine, Terör, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Szka788304:
    Bu muhalefet gram faydası olmadığı gibi ülkeye çok zarar verdi devletin yanında durmayıp terör siyaseti ile ittifak kurdu tonla para alan belediye yolsuzluk yapması sanatçılara milyonlar vermesi neden mi seksen sene bu ülke gelişmedi işte bunlar gibi yönetimler ile yönetildik gelsinler resepsiyon koktey eğlence yolsuzluk birde izler olacak o kadarda gülerdik geri geldi zihniyet bize trol diyorsunuz ya artık ne olursa olsun hepimizin başına gelecek hak vereceksiniz geç olacak 15 97 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    NASIL TUTUKLATTIK AMA TOPLANTISI..... BİLMİYONUZKİFİNALDE GTÜNÜZDE PATLAYACAK :) 53 13 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Yapıştır cezayı bas geç. Konuşulacak onca konu varken bu gereksizi konu yapmaya gerek yok. Mesela millet AÇ EKONOMİ perişan. Hani emekliye veremediğiniz 1000 lira bayram ikramiyesi varya onu felan konuşun. 44 7 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Yargıya guvenemyen troller yargı bağımsız olmasaydı Ekrem terörden de tutuklanirdi. 10 40 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bu toplanti bana FÎRAVUN dönemini hatirlatiyor 36 8 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    AKILLI OL APTAL OLMA DİYEN TRUMPA TIK EDEMEDİNİZ AMA ADINI AZINA ALAMIYOR BAK :) 33 6 Yanıtla
  • Mustafa Kurt:
    Ya ekonomiyi konuşmayın bırakın o kendini halleder 23 0 Yanıtla
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