Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir - Son Dakika
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Politika

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk dönüşü yaptığı açıklamada Kabine'de değişiklik olabileceğinin mesajını verdi. Erdoğan'ın son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle tepki gösterdiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u görevden alabileceği kulislerde sesli bir şekilde konuşulmaya başlandı.

13.10.2024 09:34  Güncelleme: 09:53
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Yerel seçimin ardından "değişim" için kongre sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede de revizyona gidebileceğinin mesajını verdi.

KABİNE'DE DEĞİŞİKLİK MESAJI

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Erdoğan'ın nasıl bir değişime gideceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabinenin ana gövdesini oluşturduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

LİSTENİN BAŞINDA 2 İSİM VAR

Kulislerde değiştirilmesi ihtimali en çok konuşulan isimlerin başında ise son aylarda artan şiddet olayları nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın da hışmına uğradıkları iddia edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.

Kabine\'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

İçişleri Bakanı, Yılmaz Tunç, Politika, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ramazan yazar:
    Ali Yerlikaya şuana kadar gelmiş geçmiş en dürüst insancıl adaletli ve çalışkan bakan olmuştur..artan asayiş vs olaylar ekonomik ve sosyo kültürel yapının bozulması ile ilgilidir.. 145 30 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Sn erdoğan gittiği gün ülke normale döner bakan vekil falan hikaye baştaki isim değişmedikçe Bangladeş’ten Somali olmaya doğru hızla gidiyoruz 121 50 Yanıtla
  • alos :
    DEĞİŞMESİ GEREKEN DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE DEĞİŞİM İŞE YARAMAZ. 121 23 Yanıtla
  • V. A.:
    Ali yerli kaya tayip erdoğandan daha çok hizmet etmiştir bu ülkeye,, net.. 95 28 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Asıl senin değişmen lazım, bunu göremiyorsun ne yazık ki!. Ama ilk seçimde Allah'ın izni ile biz emekliler gereğini yapacağız... 85 23 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Boş boş işler, değirmeni sele verdiniz, şakırtısı devam ediyor. 88 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    adalet bakani sifir çarpani. etkisiz eleman. yatgi bagimsiz demekden baska bildigi bir is yok. 85 8 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Kafa yapisi değişmedikten sonra neyi değiştirirseniz degistirin hiçbir etkisi olmaz. 73 7 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bakanlarin suçu yok başin emri neyse onu yaparlar izinsiz bisey yapamazlar 62 4 Yanıtla
  • Serkan ergezer :
    GELEN GİDEN ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPIYOR ÜLKE YOL GEÇEN OLMUŞ 55 5 Yanıtla
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