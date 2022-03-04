Kabine'de yeni revizyon sinyali! Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 ismin daha istifa etmesi bekleniyor - Son Dakika
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Kabine'de yeni revizyon sinyali! Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 ismin daha istifa etmesi bekleniyor

04.03.2022 23:47
Kabine'de yeni revizyon sinyali! Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 ismin daha istifa etmesi bekleniyor

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifası sonrası mart ayı içerisinde Kabine'de yeni değişiklikler bekleniyor. İddiaya göre; Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da revizyon yapılacak.

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Son Dakika Politika Kabine'de yeni revizyon sinyali! Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 ismin daha istifa etmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine'de yeni revizyon sinyali! Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 ismin daha istifa etmesi bekleniyor - Son Dakika
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