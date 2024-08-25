Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda CHP'li belediyelere tepki gösteren Erdoğan, "Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır." ifadelerini kullandı.

25.08.2024 20:40  Güncelleme: 21:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere orman yangınları üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret ederek Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabinesini topladı. Toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

Erdoğan: Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangında bile siyaset yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ"

Geçtiğimiz hafta başta İzmir, Manisa, Muğla ve Bolu olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarını gündemine alan Erdoğan, "Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz." dedi.

Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir

"YANGINA MÜDAHALEDE GEÇ KALDILAR"

Yangına müdahale konusunda muhalefet belediyeleri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Yangının, depremin, doğal afetin partisi olmaz. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara da uyarıda bulunarak "Sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim." şeklinde konuştu.

Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir

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Son Dakika Politika Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ümit Yurtsever: Senin jumbo jeti verseydin 84 8 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Deprem oldu kim kime hesap verdi, o doğal afettide yangın doğal olmayan birşeymi? 81 7 Yanıtla
  • Fatih Ersan: 13 uçak ile yangınlar çabuk sönerdi 74 2 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Başka devletlere yardım için hemen seferber olup uçak göndermede birinciyiz onda sorun yok 64 3 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI: Depreme geç kalanların hesabı mahşere kaldı 62 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Bazen diyorum acaba demans mı alzheimer mı? İktidarda olan kim orman bakanlığı kimin emrinde.. Sağa sola caka satmak yerine kendi ülkemizde ki olaylar da iktidar muhalefet ayrımı yapmadan seferber olsanız sonuçta yanan bu ülkenin ormanları.. Sizin miyadınız çoktan doldu. 54 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın: Yav arkadaş orman yangınları söndürme işi demi belediyelerin, belediyeler yangın söndürme uçağımı almalı yani, yakında vergileri de belediyeler artırıyo demezse şaşmamak lazım 47 2 Yanıtla
  • Ender seker: Buna halen inannan varmı ya 45 1 Yanıtla
  • Şahin Zorlu: Yangın söndürme uçağını belediyeler mi alacak sat 13 uçaktan 5 ini al uçağı orman yangınını söndürmek tarım orman bakanlığının görevşdşr 42 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz: Dünyada ölümden başkası yalan 32 0 Yanıtla
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