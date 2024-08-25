Politika

Kahreden görüntü! Sosyal medya her zamanki gibi ikiye bölündü

Meteoroloji\'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp

Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce turistin akın ettiği bölge sele teslim oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere orman yangınları üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret ederek Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabinesini topladı. Toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ"

Geçtiğimiz hafta başta İzmir, Manisa, Muğla ve Bolu olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarını gündemine alan Erdoğan, "Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz." dedi.

"YANGINA MÜDAHALEDE GEÇ KALDILAR"

Yangına müdahale konusunda muhalefet belediyeleri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine, yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Yangının, depremin, doğal afetin partisi olmaz. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara da uyarıda bulunarak "Sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim." şeklinde konuştu.