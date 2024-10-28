Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi - Son Dakika
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Politika

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısının bir numaralı gündem maddesi Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı olacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomi alanında alınacak tedbirler, yenidoğan çetesi skandalı ve İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırıları da Kabine'de ele alınacak.

28.10.2024 00:03
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Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısında ana gündem maddesi, Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların yanı sıra yenidoğan çetesi skandalı ve İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırıları da Kabine'de görüşülecek.

KABİNE'DE ANA GÜNDEM MADDESİ, TUSAŞ'A YAPILAN TERÖR SALDIRISI

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda sıcak başlık, PKK'lı teröristlerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlediği saldırı olacak. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada gelinen nokta, teröristlerin Türkiye'ye nasıl geldiği, silah ve mühimmatlarını ülke içinde temin edip etmediği, bir terör ağından destek alıp almadıkları hususları, Kabine toplantısında ele alınacak. Ayrıca TUSAŞ gibi kritik savunma sanayii tesislerinin koruma seviyesinin artırılması tedbirleri de konuşulacak.

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Hain saldırının ardından TSK ve MİT, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Saldırılarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, PKK/ YPG'nin stratejik yapıları da yerle bir edildi. Söz konusu operasyonlar hakkında toplantıda Kabine üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ SKANDALI

Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise yenidoğan çetesi skandalı olacak. Özel hastanelere yönelik alınacak yeni tedbirler, denetim adımları Kabine'de konuşulacak. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yurt genelindeki taklit tağşiş denetimleri de Kabine'de değerlendirilecek.

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında ekonomiye geniş yer ayrılacak. Yıl sonu için hedeflenen yüzde 40'lar civarındaki enflasyon oranının yakalanabilmesi için alınacak tedbirler Kabine'de ele alınacak. Dar gelirlilerin alım gücünün yükseltilmesinin yanı sıra, asgari ücrete yapılacak yeni dönem zammı hakkında da istişarelerde bulunulması bekleniyor.

İSRAİL'İN DEVAM EDEN SALDIRILARI

Öte yandan İsrail'in 1 yılı aşkın süredir devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek diplomasi adımları Kabine'de değerlendirilecek. İsrail'in bölgeye yayılan saldırganlığının oluşturduğu risklere karşı alınacak önlemler de masada olacak.

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Son Dakika Politika Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Harun Çelik:
    Haftada bir kabine toplantısı yapılıyor dostlar pazarda görsün hesabı … hangi kabine toplantınız ne işe yaradı mesela ? Yapılacak zamlar hariç halkın menfaatine yaptığınız sadece 1 tek tane bir şey varmı yok konu kapandı dağılın .. 38 6 Yanıtla
    sudem meliss:
    Alla Alla Yani Gereksiz Toplantı mı Oluyor? 3 5
  • Yunuss Bayern:
    Topunuz Chenneme hep aynı tas aynı hamam 34 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Boş kabine 31 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Emekli Büyüklerimizi Unutmayın Sayın Bakanlarımız 21 4 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    ekonominin içine edildi önceden dolar artı onun için zam kaçınılmaz deniyordu ama yaklaşık bir yıldır dolar artışı yapılan zamların çok çok altında kaldı şimdi bahane ne acaba temel gıda maddeleri en az yüzde yüz arttı denetim yok serbest piyasa ekonomisi normalde rekabeti getirmesi gerekirken bizde tam tersi zam yapmak için adeta yarış yapıyolar olanda dar gelirli emeli ve asgari ücretliye oluyo yazıktır günahtır bu insanlara... 17 1 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    bukadar adam hiçbir şeyi çözemiyor ya ona kızıyorum oturup oturup eve gidiyorlar 14 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Marketler,pazarlar almış başını gidiyor..Bunlar toplantı yapsa ne olur?Kim takıyor bunları?Piyasa kendi kafasına göre takılıyor...Bu serbest piyasa ekonomisi doğru bir ekonomi değil...Bu ekonomiden derhal vazgeçilmeli...O zaman herkes kafasına göre takılamaz.. 14 2 Yanıtla
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