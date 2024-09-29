Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

Politika

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Yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da gerçekleştirdiği saldırılar olacak. Akan kanın durması için atılabilecek diplomatik adımlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Öte yandan enflasyonla mücadelede yapılması gerekenler de Kabine'de değerlendirilecek.

KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ LÜBNAN

Kabine, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'nin ana gündem maddesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastında öldürülmesi, Lübnan ve Gazze'deki saldırılar olacak. Ankara'nın yakından takip ettiği gelişmeler Kabine'de masaya yatırılacak. Çatışmaları bütün bölgeye yayma çabası içinde olan İsrail'e karşı Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar değerlendirilecek.

ERDOĞAN'IN NEW YORK TEMASLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında ziyaret ettiği New York'ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmelerin yansımalarının da Kabine'de konuşulması öngörülüyor.

EKONOMİ, KABİNE'NİN VAZGEÇİLMEZ GÜNDEMİ

Kabine toplantısından bir gün sonra TBMM yeni yasama yılına başlayacak. Yeni dönemde yapılacak yasama çalışmaları da Kabine'de konuşulacak. Ekonomideki son duruma Kabine'de geniş yer ayrılacak. Yüzde 40'lık enflasyon hedefine ulaşılması için hayata geçirilecek ek önlemler, emeklilerin, dar gelirli kesimlerin alım gücünün yükseltilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.