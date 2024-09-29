Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var - Son Dakika
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Politika

Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın bir araya gelecek Kabine toplantısında ana gündem maddesi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları olacak. Bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için atılacak diplomatik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünün artırılması çabaları da Kabine'de ele alınacak.

29.09.2024 22:54  Güncelleme: 23:26
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Yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Lübnan'da da gerçekleştirdiği saldırılar olacak. Akan kanın durması için atılabilecek diplomatik adımlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Öte yandan enflasyonla mücadelede yapılması gerekenler de Kabine'de değerlendirilecek.

KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ LÜBNAN

Kabine, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'nin ana gündem maddesi, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastında öldürülmesi, Lübnan ve Gazze'deki saldırılar olacak. Ankara'nın yakından takip ettiği gelişmeler Kabine'de masaya yatırılacak. Çatışmaları bütün bölgeye yayma çabası içinde olan İsrail'e karşı Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar değerlendirilecek.

Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

ERDOĞAN'IN NEW YORK TEMASLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında ziyaret ettiği New York'ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmelerin yansımalarının da Kabine'de konuşulması öngörülüyor.

EKONOMİ, KABİNE'NİN VAZGEÇİLMEZ GÜNDEMİ

Kabine toplantısından bir gün sonra TBMM yeni yasama yılına başlayacak. Yeni dönemde yapılacak yasama çalışmaları da Kabine'de konuşulacak. Ekonomideki son duruma Kabine'de geniş yer ayrılacak. Yüzde 40'lık enflasyon hedefine ulaşılması için hayata geçirilecek ek önlemler, emeklilerin, dar gelirli kesimlerin alım gücünün yükseltilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

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Son Dakika Politika Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Celil Başer:
    toplansa ne olacak asgari ücret 17 kiralar 15 20 arası şimşekte geldi hepimizi hu ay şu ay diye diye ekmeğe muhtaç etti 90 4 Yanıtla
    Aydın Yıldırım:
    yattığın yerden paramı göndersin! çalışan çalışıyo boş yapma 3 18
    Mert Doğan:
    Aydın Yıldırım biraz daha fakirlesmeliyiz dimi, şakamısınız yahu ... 9 1
  • Thecaptainblack:
    Evet niye toplandık 72 5 Yanıtla
  • Özgür Oğuz:
    Krediler ve kredi kartlarıyla millet döndürmeye çalışıyo,Bu zalim yönetim 1 simit 1 çay reva görüyo,Evin kirasını kim ödiyecek,Suyu kim ödiyecek,Elektrik kim ödiyecek. 50 5 Yanıtla
  • ismail:
    asgari ücret 17 bin alıyorum ev kira 2 öğrenci ev kirası 12 bin faturalar 2 bin mutfak 5 bin sosyal hayat yok gezme yok hastlanmak yok 50 4 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    BİRAZ DAHA DOLDUR ÜLKEYE MÜLTECİ SIĞINMACILARI POLİTİKALARİN YÜZÜNDEN GONDERMEDİGİN SÜRECE DÜZELMEZ KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİ DENEN BİŞEY VAR 8 1
  • Hasan Pınar:
    Yaa kardeşim artık dönüp bir bakın, Millet KAN kusuyor artık. yoksulluk, sefalet, fakirlik , borç batağı aldı başını gidiyorrr... 49 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Boş toplantı boş iş riv riv riv 41 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    emekli için gelişme varmı 32 2 Yanıtla
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