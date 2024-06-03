Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Politika

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri sokak hayvanları olacak. Masada ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak diğer bir konu ise emekli ikramiyeleri olacak. 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması bekleniyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

Kritik toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Toplantıda, son günlerde gündemdeki yerini koruyan, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi öngören yasa teklifi de masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE, GAZZE MESELESİ VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda, ülke sınırları içinde terörle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yürütülen terör operasyonları da gündemde olacak. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da masaya yatırılacak. Öte yandan hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.