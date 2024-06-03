Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri sokak hayvanları olacak. Masada ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.
Kurban Bayramı'nda ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.
Kabine Toplantısı'nda ele alınacak diğer bir konu ise emekli ikramiyeleri olacak. 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması bekleniyor.
Kritik toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.
Toplantıda, son günlerde gündemdeki yerini koruyan, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi öngören yasa teklifi de masaya yatırılacak.
Toplantıda, ülke sınırları içinde terörle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yürütülen terör operasyonları da gündemde olacak. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da masaya yatırılacak. Öte yandan hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var - Son Dakika
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