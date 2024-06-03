Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var - Son Dakika
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Politika

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

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İki hafta aradan sonra yarın toplanacak Kabine toplantısında sokak hayvanları gündeminin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin ve emekli ikramiyelerinin de gündemde olması bekleniyor.

03.06.2024 16:46  Güncelleme: 16:58
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri sokak hayvanları olacak. Masada ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak diğer bir konu ise emekli ikramiyeleri olacak. 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması bekleniyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

Kritik toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Toplantıda, son günlerde gündemdeki yerini koruyan, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi öngören yasa teklifi de masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE, GAZZE MESELESİ VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda, ülke sınırları içinde terörle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yürütülen terör operasyonları da gündemde olacak. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da masaya yatırılacak. Öte yandan hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

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Son Dakika Politika Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erol MARASLI: Emekli ikramiyesi artacak diye emeklilerde beklenti oluşturmayı.seçimler bitti kral koltuğunu sağlamlaştırdı bu saatten sonra emekli birşey beklemesin 13 6 Yanıtla
  • Temel Lezgi: Bu üç konu çu önemli en önemliside emekli bayram ikramiyesi 9 0 Yanıtla
  • Hayrettin Aydın: A101 de suya yoğurda zam gelmiş hani hayat pahalılıyla mücadele ediyonuz ya hatirlatayim dedim... 4 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: 9 gün olsa ne olur 29 gün olsa ne olur milletin cebi boş olduktan sonra gerisi hikaye... 3 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: kabinenin tuzu kuru adamlar tatilde emekli ikramiyesini gelince 3 bin tl ye ancak horoz keser emekli 0 0 Yanıtla

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