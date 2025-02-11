Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum - Son Dakika
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Politika

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

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Sakarya'da kaçak inşa ettirdiği evi yıkılan bir vatandaş, ''Ev kaçak olabilir, yıkım emri olabilir. Fakat bende bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi utanıyorum'' diyerek tepkisini dile getirdi. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

11.02.2025 16:16
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Sakarya'da kaçak inşa edildiği gerekçesiyle yıkılan bir evin sahibi, yaşadığı mağduriyeti dile getirirken yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıkım sırasında konuşan vatandaş, "Ev kaçak olabilir, yıkım emri olabilir. Fakat ben de bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ADAMIN ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Utanmaz", "Partiye zararı senin gibiler veriyor olabilir mi?", "Utanman gereken şey çok başka", "Adamın özrü kabahatinden büyük" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Politika, Sakarya, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Abdullah ŞENATEŞ:
    memleket senden utandı sen utanmadın adalet herkes için olmalı akp Li de olsan hangisi olsan 49 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Her zaman söylüyorum bu millet artık iflah olmaz.Ar perdesi yırtıldı çünkü. 41 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Arsızlızlıgın nirvansı.daha söylenecek laf yok 34 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    hiç utanma arlanmada kalmadı bunlarda biri yeğen biri ev derdinde 23 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ak partili olman yasayı çiğneyeceğin anlamına mı geliyor ..?SAYIN VATANDAŞ BU NE CÜRET 21 0 Yanıtla
  • Murat DENİZ:
    Adam, zemin etüdü yaptırmadan, statik proje çizmeden, attığı betonların numunesi alınmadan ruhsatsız ev yapmış, bunları herkes yapıyor benden ne istediniz der gibi sitem ediyor. Cehalet, arsızlık ve siyaset sebepleri bunlar. 14 0 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    E adam haklı ekepeliler her yerde her işin kaymağını yiyip işlerini hallediyor Buda alamadığı makarnadan şikayetçi görüyorsunuz işte ekepe kendi içinde bile adaletsiz davranıyor :) 7 6 Yanıtla
  • poyraz can:
    adam yıkmayın demiyor ki malzemesini alması için 2 gün verinn dedik vermediniz diyor bizim anlayıp dinlemeyen bir illet 4 6 Yanıtla
  • Ateş:
    Ne olacak Akpartiliysen sana özel muamelemi olacak.Saçma sapan konuşmuş. 6 0 Yanıtla
  • Ali Günendi:
    yazık olmuş sana koş meydanlara 3 0 Yanıtla
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