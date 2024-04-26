Kadıköy'de seçimi kaybeden Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi - Son Dakika
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Politika

Kadıköy'de seçimi kaybeden Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi

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Tunceli'nin eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta Kadıköy'de girdiği seçimi kazanamadı. Yüzde 10,02 oy oranıyla seçimi kaybeden Maçoğlu, memleketinde arı yetiştiriciliğine başladı.

26.04.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta Kadıköy'de beklentinin altında bir oy oranı alarak seçimi kaybetmişti. Seçimi kaybettikten sonra memleketi Tunceli'ye dönen Maçoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARA GÖNDERECEĞİZ"

Arı yetiştiriciliği yaptığı alandan bir video paylaşan Maçoğlu, "Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız" notunu düştü.

"TÜM SEMPATİNİZİ KAYBETTİNİZ"

Maçoğlu'nun gönderisinin altına "Durduk yere siyasi hata yapıp tüm sempatinizi kaybettiniz", "Burası Kadıköy Özgürlük Parkı mı?", "Yeni mesleğiniz hayırlı uğurlu olsun", "Kürkçü dükkanı" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Son Dakika Politika Kadıköy'de seçimi kaybeden Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de seçimi kaybeden Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi - Son Dakika
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