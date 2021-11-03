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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, uzmanları dinledi - Son Dakika

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, uzmanları dinledi

03.11.2021 21:38
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, uzmanları dinledi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerini dinledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerini dinledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı. Komisyon, 11'inci Kalkınma Programı'nda yer alan, değişen   ihtiyaçları ve koşulları da gözeterek kadınların işgücü piyasalarına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı politika izlemesine katkıda bulunmak amacıyla ilgili uzmanları dinlemeye devam ediyor. Komisyon bugünkü toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerini dinledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, kadına yönelik istihdamın artırılması ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulanan kanun düzenlemeleri ve yönetmelikleri anlattı. Önder, kadın istihdamının artırılması amacıyla; toplumsal yaşam da kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadın istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkanlarının sağlanması hususlarının yer aldığı genelgenin yürütülmesini bakanlık olarak koordine ettiklerini söyledi.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Önder şöyle dedi: "Ulusal Genç İstihdam Stratejimiz yeni yayınlandı, orada da kadınlarımıza ilişkin özellikle ne işte ne istihdamda olan kadınlarımıza ilişkin eylem maddelerimiz var. Yine, Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu, her yıl topladığımız ve kadınlara ilişkin özellikle istihdama ilişkin konuları raporladığımız bir kurul ve yine direkt kadınlarla ilişkilendirmeyi istememekle birlikte İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulumuz var. Kadın istihdamının artırılmasına ilişkin bazı faaliyetleri yürütüyoruz. Yine, ulusal istihdam düzenlememizde ayrımcılıkla mücadeleye yönelik düzenlemelerin gerçekleştirileceğine ilişkin bir politika var. Bunun altında da mobbing, cinsel taciz gibi ayrımcı uygulamalarda izlenmesi gereken yasal yollar konusunda sağlıklı işleyen bir bilgilendirme, şikayet ve denetim kanalları oluşturulmasına ve bu konuda önlemlerin alınmasına ilişkin çeşitli tedbir maddeleri bulunuyor."

Önder, kadın istihdamına yönelik, 'Avrupa Projesi'nin önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini de bildirdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milletvekili, Sakarya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, uzmanları dinledi - Son Dakika


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