Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2)

10.05.2022 23:22
Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2)

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU'NDAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' AÇIKLAMASIAK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşmelerinde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının hukuki boyutlarını anlattı.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU'NDAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşmelerinde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının hukuki boyutlarını anlattı. Akbaşoğlu, "Yürütme organının yetkisinde olan işlem, yürütme organı tarafından geri alınır. Daha önce, yürütme organı parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu'ydu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme organı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı kararıyla bunun sona erdirileceği açık hükümdür" ifadelerini kullandı.

'TEMMUZ AYINDA İYİLEŞTİRİCİ PAKETLERİMİZİ TOPLUMLA PAYLAŞACAĞIZ'Akbaşoğlu ayrıca, vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu açıkladı. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşların durumunu iyileştireceklerini aktaran Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim."

TBMM Genel Kurulu'nda kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, yarın kaldığı yerden devam edilmek üzere ara verildi.


YORUMLAR
500
Türkiye'de sadece 13 tane bulunan 'Ve Otel' Bilecik'e de yapılacak Türkiye'de sadece 13 tane bulunan 'Ve Otel' Bilecik'e de yapılacak CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi Örneğini Verdi; Uluslararası Andlaşmalarla İlgili Düzenlemeler İçin Şentop'u Göreve Çağırdı

İstanbul Sözleşmesi, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2) - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:28:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement