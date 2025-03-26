Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi - Son Dakika
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Politika

Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Yolda aracını durduran ve vatandaşların sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmayan Kılıçdaroğlu, ''Halkın umudu Kılıçdaroğlu'', ''Hak, Hukuk, Adalet'' sloganlarıyla cezaevine uğurlandı.

26.03.2025 15:16  Güncelleme: 15:31
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

VATANDAŞLAR SLOGANLA KARŞILADI

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu arabasını durdurarak vatandaşların yanına gitti. Vatandaşlarla el sıkışan Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla aracına binerek Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti.

İMAMOĞLU'NA OY DA VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün de CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, 100. Yıl Çankaya Evi'nde Ekrem İmamoğlu için oy kullanmıştı.

Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi
Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi
Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi
Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi
Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu\'na yoğun sevgi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Cezaevi, Marmara, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Alparslan Bolat:
    Seviyoruz seni Kemal Dede, geri dön. 160 138 Yanıtla
  • Ahmet:
    aman dönmesin kaybetti zamanında 125 99 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    sevdik seviyoruz seni be kemal amca dön ne olursun 49 59 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    resmen siyasetcilik oynuyorlar. biri cikipta gel şu tapulara bende bakiyim bu villalar neymiş, bu paraları sizin şirkete ne diye göndermişler, bu bizim çocuklar sizi niye ihbar etmiş demiyor.cok dürüst bir parti siniz ya... 88 16 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Baktı muhalefet ykselişe geçti hemen frene basmak için ortaya çıktı ... Gez dünyayı bırak bu işleri artık ... 57 38 Yanıtla
  • Erol:
    Az bir onurun şerefin varsa geri dönmezsin 47 35 Yanıtla
  • Yuksel Kalinci:
    Gel artık gel….. ön hazırlıklar tamamlandı. CHP seçmeni sizi bekliyor. 26 33 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    CHP ye kayyum atayacaklar.Kemal Kılıçdaroğlu CHP nin başına yeniden gelecek...Tayyip bunuda aynı Bahçeliyi kullandığı gibi piyon gibi kullanacak...Çünkü Tayyip Erdoğan bu sinyali verdi...Daha Turpların büyüğü geride diyerek...Belki de Özgür Özeli bile tutuklatabilir...Benim bir vatandaş olarak gelecek günlerde olacakları bu şekilde görüyorum...Bu ülkede bu saatten her şey olabilir...Hatta Terörist başını Dep in başına genel başkan olarak bile seçebilirler... 33 21 Yanıtla
  • Ahmet Soylu :
    Kılıçdaroğlunu tebrik etmek lazım adam çok vicdan sahibi imamoğlu yavaş özgür bey tahminen söylüyorum arkasından kuyular kazdılar adama hala onlara sahip çıkıyor ben olsam hepsini tek kalemde silerim. 16 1 Yanıtla
  • Sernazze:
    bu kişiler cezaevinde nöbet mi tutuyor :)) 2 5 Yanıtla
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