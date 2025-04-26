Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Politika

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

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Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te Beşiktaş'taki bir otelde örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla yaptığı toplantının yeni görüntüleri konuşuluyor. Görüntülerde yer alan valizlerin içinde ne olduğu tartışmalara neden olurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik valizlerin içerisinde ne olduğunu kameralar karşısında açıkladı.

26.04.2025 23:05
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Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'taki bir otelde "örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla" yaptığı karartılmış toplantının yeni görüntüleri konuşuyor. Görüntülerde yer alan valizler içinde ne olduğu ise büyük tartışmalara neden oldu. Tartışmalar sonrası Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu kameralar önünde açıkladı.

ŞÜPHELİLER OTELDE BİR ARAYA GELDİ

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'ta bir otelde görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi.

KAMERALAR BANTLANDI

Görüntülerde Ekrem İmamoğlu çok net şekilde gözükürken, toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar görüntülendi.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

VALİZLER BÜYÜK TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Görüntülerde, şüpheli güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı gözüktü. Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar "Valizlerde ne vardı?" tartışmasını beraberinde getirdi.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

ÖZGÜR ÇELİK KAMERALAR KARŞISINDA AÇIKLADI

Kamera kapatma meselesi üzerine konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Kamera kapatma meselesini açıklayalım. Türkiye kamuoyu 2019'daki iki seçim arasında Ekrem İmamoğlu'nun bir gazeteciyle otelde yaptığı görüşmenin görüntülerinin servis edildiğini hatırlayacaktır. Yine yakın zamanda, bir karlı İstanbul gününde Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda yemek yediği görüntüleri de kamuoyuna sunulmuştu. Bu olaylar sonrası, İmamoğlu'nun güvenlik ekibi, sadece toplantı yapılan alanlarda kameraları kapatma ihtiyacı hissetti. Otelin tamamının kameraları kapatılsaydı zaten Sayın İmamoğlu'nun oraya giriş-çıkış görüntüleri de olmazdı. Kişisel verilerin korunması kapsamında, toplantı yapılan odalarda kameraların kapatılması son derece normal bir uygulamadır. Daha önce başka bir otelde ve restoranda görüntüleri servis edilen bir kişinin, güvenlik nedeniyle böyle bir önlem alması doğaldır" dedi.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

VALİZLERİN İÇİNDE SİNYAL KESİCİLER VAR

Kayıtlara yansıyan valiz taşıma görüntülerine ilişkin de konuşan Çelik, valizlerin içinde sinyal kesicilerin (jammer) bulunduğunu söyledi.

Yanında getirdiği iki valizi açarak sinyal kesicileri kamuoyuna gösteren Çelik, "Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı
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Son Dakika Politika Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • mustafa sagdic:
    yani ak troller hala anlamiyor. adam kamera kapatcak olsa tüm oteli kapatır akıl var mantık var. tuhh ve gene olmadı. neyse biz 128 milyar doları, dinazorlari, 700 milyonluk saatleri soralım demi ak arkadaslar 55 171 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    insanların aklıyla alay etmeyin hiç inandırıcı değil biraz samimi olun yalanı bırakın 141 27 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ayakkabı kutularindaki paralar ? neden onu sormuyor hickimse ? Ankara'yı parsel parsel satanları neden sorgulamiyorlar ? hediye saatler ? 128 milayr dolarlar neden hiç kimse soramiyor ? sormadigi gibi hala onu savunan bagnazlar var 36 110 Yanıtla
  • tff2fn2858:
    şakamı bunlar ya valizi boşalttım yapıp suçu valize atıyorlar 84 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    eko doymadın bir türlü paraya brokrasiyi sekteye ugrattın ülkenin içinden geçtin onca sorunumuz var birde senle uğraşsın devlet ekremin masum olma ihtimali papanın Müslüman olma ihtimalinden daha düşük bu adam belediye ye fatura ederek parise bir uçak dolusu insanla mekan tuttu yediler içtiler demlendiler geldiler masummuş sen onu benim külahıma anlat var bir bağlantı bunlarda eko kimlerle iş Birliği içinde kim bilir bunlar aldıkları Maaş üstü zengin 69 17 Yanıtla
  • 220198:
    chp trolleri dunden razi inanmaya,baskan bunlara gerek yok dunde trolun biri 5000 kamerayi bantlamaktansa fisi cekerler diye ekremin aklamaya calisiyor,otelin mutfak bolumunde de kamera var oraya da ugrayip yemek mi yapicakti,belli guzergah kapatmislar okadar ne zavallisiniz ya 62 12 Yanıtla
  • ahmet demir:
    yalanlarla kurtulamazsınızzz 61 9 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    çok yapıcı bı açık lama oldu teşekkürler baskan 38 31 Yanıtla
  • onur pari:
    Paraları sıfırladım babacımcılar nerede? İftira, yalan, kul hakkı gibi şeylerle uğraşan adamlar ülkede milliyetçi ve dindar geçiniyor. Yiyen de yiyor. Götte don, ağızda diş yok ama bayrak taşıdıklarını sanıyorlar. Cahillik de tam olarak budur. Okumaz, araştırmaz, bilmez ama konuşur. 21 47 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Özrü kabahatinden büyük sinyal kesici diyor, milyarlık ihaleler verdiğin biriyle gizli saklı ne görüştünüz, demek ortada alavere dalavere işler var. 57 10 Yanıtla
  • adem1487:
    evet beyler gördüğünüz gibi cehape tertemiz kirli ve yanlış olan valizler imiş :)) 32 8 Yanıtla
  • c4m5hpdvy6:
    resmen milletin aklıyla alay etmeye çalışıyorlar . sadece bu toplantıda mı sinyal kesici gerekmiş ? başka hangi toplantıya sinyal kesici bavul la gitmişler ??? 27 5 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    chp felakettirrr... 24 4 Yanıtla
  • Cesur:
    tamam da anladik inandik sen bi belediye baskanisun anasini satiyim ne oldu napion amerika birlesik devletlerinimi yonetiyon ne alaka sinyal kesici ne bu saklanilan kimsenin duymak istemesini istediginuz 20 1 Yanıtla
  • 198210Berre:
    chp yi hala savunanlar sadece tayyibe dusmanlar koyunculuk yapiyorlar asil koyun kendileri 13 2 Yanıtla
  • Süper bag:
    he he tm inadik gibi yapalım 11 2 Yanıtla
  • Emrah YİLDİZ:
    gerçekten inanılır gibi değil resmen insanlarla alay ediyorlar tabi adamlarda haklı ne deseler arkalarinda onlara inanacak yüzde 30 luk bı kesim var nasıl olsa insana sormazlarmi bu kadar gizli ne olabilir ki konustugunuz yanınızda sinyal kesici taşıyorsunuz olay dün ortaya çıktı çıkmış bugün valizlerin içini gösteriyorsun nerden bilelim içini değiştirmediğini madem öyle korumalar önceden gelip kapatsaymisya kameraları neresinden bakarsan bak com masumane bı olay gibi durmuyor 8 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    mustafa sagdıç buraya yazdikların milli yalancımızın sözleri hangisi hakkında araştırma yaptın? kkoglu onca sene tape konusunda hırsız dedi sonra çıktı bu 17/25 te rte kumpas kurmuşlardı dedi araştırma yap YouTube da var 8 0 Yanıtla
  • ömer yeşilbudak:
    İyi hikaye güzelmiş senaryo yazmakta üstünüze yok sanki FBI da amerika başkanı gelmişte jemmer kullanmışlar kimi yiyorsunuz siz bu kadar önemli otelde konuşacak ne konu olabilir alt tarafı belediye başkanısın madem jemmer var valizde niye kamerayı kapatıyorsun zaten gizli valizde gözükmüyor ki geçin bu ayakları 6 1 Yanıtla
  • ayd121212:
    Yani olaydan geçmiş onlarca gün, bunlar anaokulu çocuklarına anlatır gibi valizleri getirip, içine koydukları cihazların o günkü valizlerin bu valizler ve içersindekilerin bunlar olduğunu söyleyip, bizim de inanmamızı bekliyorlar!!!Yok ya şaka yapıyorlar sanırım.!!! Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini kendileride biliyorlar.Yalan söylediklerini bildiğimizide biliyorlar.Yalan söylediklerini bildiğimizide bildiklerini biliyoruz.”” Ama hala yalan söylüyorlar”” 4 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    sagdıç sen hırsızın avukatımısın yoksa trolümüsün.. 4 1 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    hadi öyle diyelim bir belediye başkanı neden sinyal kesiciyle otele gelir kamareları bantlar ? 3 1 Yanıtla
  • olcay eryılmaz:
    bu valizler onlar mı, bant nerede... 2 1 Yanıtla
  • Zafer1818:
    yav bu ak olamayan mallar niye hırsızın her halini savunuyor anlamadım demmekki siddikce yaraniyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı - Son Dakika
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