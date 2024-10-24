Bahçeli\'nin çağrısının ardından Kandil\'den \'Öcalan\' mesajı

Politika

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasına destek verenler kadar sert tepki gösterenler de oldu.Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, "İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" denildi.

"ÖCALAN'IN GELİŞTİRECEĞİ SÜRECE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Kandil'den yapılan açıklamada ise "Kürt halkı bütün yapılarıyla Önder Apo'nun geliştireceği süreci esas alacaktır" ifadeleri yer aldı. KCK Yürütme Konseyi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Öcalan'ın geliştireceği süreci esas alacaktır. Öcalan hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Öcalan'ın geliştireceği sürece göre hareket edecektir."