Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

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MHP Lideri Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının ardından konuşulan çözüm süreciyle ilgili Kandil'den açıklama geldi. Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın geliştireceği sürecin esas alınacağı ifade edildi.

24.10.2024 22:13
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Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasına destek verenler kadar sert tepki gösterenler de oldu.Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, "İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" denildi.

"ÖCALAN'IN GELİŞTİRECEĞİ SÜRECE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Kandil'den yapılan açıklamada ise "Kürt halkı bütün yapılarıyla Önder Apo'nun geliştireceği süreci esas alacaktır" ifadeleri yer aldı. KCK Yürütme Konseyi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Öcalan'ın geliştireceği süreci esas alacaktır. Öcalan hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Öcalan'ın geliştireceği sürece göre hareket edecektir."

Bahçeli\'nin çağrısının ardından Kandil\'den \'Öcalan\' mesajı

Politika, 3-sayfa, Terör, Dünya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sinan Zeybekler:
    işimiz teröriste kaldı 34 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Öcalan 2025 De Meclisde olacak 26 11 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk:
    Vicdanım sızlıyor. 18 4 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Bu fareler hani yurt içinde bitmişti dışarıyı temizliyorduk. Şimdi bu kadar bitmiş bir terör örgütünün tutuklu elebaşını neden kürsüye çıkartıyorlar. Bu cinliğinizi ülkenin hayrına bir kere kullansanız zaten ülke bu halde olmazdı. Hepimiz öleceğiz ya niye bu kadar fırıldaksınız 10 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Öcalan 2025 De Meclisde Olacak Yazık yazık 3 3 Yanıtla
  • Ender Redne:
    Bahçeli bir kolunda Çakıcı diğer kolunda Öcalan 2 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Hayirli uğurlu olsun. Kürt ve Türkiye Halkı eşit haklara kavuşsun 0 1 Yanıtla
  • İsmail Öner:
    teröristle aynı masaya oturacak kadar bir iradeye sahip olamayız bütün Türkiye olarak şehit olsakta duruşumuzdan asla vazgeçmemeliyiz 0 0 Yanıtla
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