Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, Kudüs'e sırtını dönmekle ilgili olarak 'Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir' dedi. Törenin ardından teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

01.09.2024 08:39
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Geçtiğimiz gün Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan " Kudüs'e sırtımızı nasıl dönebiliriz. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

Törenin ardından teğmenlerin cep telefonuyla kaydedilen bir videosu ise kısa sürede gündem yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde onlarca teğmenin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu

Kara Harp Okulu, Gündem, Eğitim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abdullah Çelik: Kapak olsun 18 13 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Bence kimsenin değil bu milletin askerlerisiniz. 16 8 Yanıtla
  • Necdet Kır: doğru olanı yapmışlar Allah onları her daim muzaffer eylesin Allah ülkemizi her türlü kötülüklerden korusun 13 5 Yanıtla
  • Zafer Aşık: Ya kimin olacakti ki? Son Türk Yurdunun kurucusunun askeri olmak kadar doğal ne olabilr ki? Niye kaşınıyor konu iyi anlamak lazım. 9 8 Yanıtla
  • Zafer Karadayı: 1000 yıllık tarihi bir günde bitiren birinin askeri mi ???? 5 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: harp okulu türkiyenin göz bebeğidir kimse sağa sola çekmesin 4 3 Yanıtla
  • Ankara null: satilik 0 1 Yanıtla

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