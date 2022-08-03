Karabük gündem haberleri: Vali Gürel ve Karabük protokolünden Bakan Kurum'a ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Bakanlık tarafından Karabük'te yapımı süren ve planlanan projeler ile Millet Bahçesi projesi hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.
Ziyarette, Gürel'in yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de yer aldı.
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