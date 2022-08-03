Karabük gündem haberleri: Vali Gürel ve Karabük protokolünden Bakan Kurum'a ziyaret

Karabük haberi... Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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