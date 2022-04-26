Karabük'te kırsal kalkınma için 155 projeye 5 milyon TL hibe desteği - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde Karabük'te toplam 155 proje kabul edilerek 5 milyon TL hibe desteği sağlandığını söyledi.

İl Başkanı Altınöz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde Karabük'e yapılan hibe desteği hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Altınöz yaptığı açıklamada, "2021-2022 başvuru döneminde yapılan başvurulardan, Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları A İş Planında 144, B İş planı içersinde 9, Ekonomik Yatırımlarda ise 2 proje olmak üzere ilimizde toplam 155 proje kabul edilerek 5 milyon 368 bin 633 TL hibe desteği sağlanmıştır. Hibe programının çiftçilerimize, yatırımcılarımıza ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK