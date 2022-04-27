Karamollaoğlu, Osman Kavala hakkında verilen kararı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Karamollaoğlu, Osman Kavala hakkında verilen kararı değerlendirdi Açıklaması

27.04.2022 17:38
Karamollaoğlu, Osman Kavala hakkında verilen kararı değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Osman Kavala hakkında verilen karara ilişkin, "Kavala meselesine hiç girmedim, çok çarpıtıldığı için girmedim ama böyle bir meselede karşılaştığımız manzara bizi ister istemez endişeye sevk ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Osman Kavala hakkında verilen karara ilişkin, "Kavala meselesine hiç girmedim, çok çarpıtıldığı için girmedim ama böyle bir meselede karşılaştığımız manzara bizi ister istemez endişeye sevk ediyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları cevapladı.

Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Karamollaoğlu, bu gecenin bütün İslam coğrafyası ve yeryüzünde barışın tesisine vesile olacağına inandığını söyledi.

Karamollaoğlu, bazı çevrelerin 1915 olaylarını günlük siyasetin parçası yapma gayreti içine düşerek Türkiye'yi kınama yoluna girdiklerini belirterek, bunu hadsiz ve haksız bir çaba olarak gördüklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kabullenmenin mümkün olmadığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Ne ABD ne de Batı alemi, Türkiye'ye bu konuda ders verecek bir konumda değildirler. Maalesef memleketimizde de hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinde bazı kendini bilmezler, bu konularda bizi, ülkemizi de itham eden birtakım söyleme, icraata da girişiyorlar. Bunları da şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

"Hükümetin, 1915 olaylarındaki tavrını gözden geçirmesi gerekiyor"

Karamollaoğlu, hükümetin, 1915 olayları konusundaki tavrını da yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanlarına da bazen 'dostum' bazen de 'küstüm' diye hitap eden, sürekli zikzak yapan bir iktidarın söylemleri, bugün bize karşı yürütülen propagandanın karşısında durmamızı güçleştiriyor. Onun için içeride yapılan birtakım açıklamalar bizleri bağlamaz. Hele de çok çirkin bir tarzda, kendileri böyle yanlışların içine girip 6'lı masayı yurt dışıyla, bazı ülkelerle irtibatlıymış gibi göstermek, bunu ispat edememek alçaklıktır. Varsa bir ispatları ortaya koyarlar. Bundan dolayı da bugünkü iktidarın meseleyi dürüst bir mantıkla ve meseleyi olumlu bir yaklaşımla ele almaya ihtiyacı var."

"Kavala meselesine çok çarpıtıldığı için girmedim"

Hükümetin adalet politikasına ilişkin açıklamalarına yönelik soru üzerine Karamollaoğlu, bir yerde hukuk ve adalet olmadan huzurun olmayacağını dile getirerek, "Kavala meselesine hiç girmedim, çok çarpıtıldığı için girmedim ama böyle bir meselede karşılaştığımız manzara bizi ister istemez endişeye sevk ediyor. Çünkü yeni tayin edilen bir hakim, alınan karara itiraz eden başka bir hakimden farklı düşünüyor ama kararı yeni tayin edilen bir hakim vermiş oluyor, buna itiraz ediyoruz." dedi.

"Kılıçdaroğlu, iktidara 'adaletin tesisine engel olmayın' demek istedi"

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında verdiği mesajların ardından söylediği "Ya benimle olun ya yolumdan çekilin." sözünün, "cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği" şeklinde yorumlanmasıyla ilgili soruya, "O verilen mesaj iktidara demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini belli bir üslupla beyan etmiş. 'Biz adaleti tesis etmek için yola çıktık, bundan dolayı da adaletin tesisine engel olmayın.' demek istiyor diye anladım. Bizim de şu an söylediğimiz bu." yanıtını verdi.

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Temel Karamollaoğlu, Osman Kavala, Türkiye, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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