Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Geniş Video İzle

CHP'de uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve 2024 Şubat ayında istifa eden Gürsel Tekin, siyaset sahnesine "Kararsızlar Partisi" ile dönüyor. "Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor" diyen Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da partiye davet ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

09.03.2025 15:10  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan ve 2024'ün şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kuruyor.

"KARARSIZLAR PARTİSİ" GELİYOR

Tekin ve beraberindeki kadro "Kararsızlar Partisi" ismini alacak yeni oluşumun detaylarını duyurmak için Mayıs ayına hazırlanırken konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama da geldi.

GÜRSEL TEKİN: TÜRKİYE'NİN UMUDUNU YENİDEN YEŞERTECEĞİZ

Gürsel Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye'nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor.

"BU SADECE BİR PARTİ OLMAYACAK"

Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…" ifadelerini kullandı.

Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

"KILIÇDAROĞLU'NU DAVET ETTİM, KABUL ETMEDİ"

Sözcü Gazetesi'ne de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, gazeteci Saygı Öztürk'ün bu hareketin içinde CHP'nin önceki genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilgisinin olabileceği yorumlarıyla ilgili sorusuna "Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi" yanıtını verdi.

Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin\'den ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Radon Radon:
    Bende muptezeller parisi açmayı düşünüyorum 76 3 Yanıtla
  • Salih Ygt:
    Türkiyenin problemi ister a partisi ister z partisi; Türkiye şuan hem sosyal hemde kültürel bir çöküntü içinde..Ahlaksızlık her yerde kendini gösteriyor. Ahlaksızlık diyince sadece ilk akla gelen değil; ticareti Ahlaksızlık, hukuki Ahlaksızlık, Sevgi ahlaksızlığı.. büyük bir çöküntü içindeyiz. herkesin herkese her anlamda kazık attığı dönemdeyiz. böyle bir ortamda mutluluk gelirmi ? Bunu hangi parti düzeltecek kim var ? soruyorum.. 76 2 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Siz millete değil Tayyipe hizmet ettiniz. En başta da o Kılıçmaloğlu 42 17 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    bir de siz açın 40 4 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    AÇIN..AÇIN...SANKİ TÜRKİYEDE PARTİ SAYISI ÇOK AZ..ELİNİ SALLASAN ELLİSİ..BIRAKIN BU ÇAPSIZ İŞLERİ YA...MUTASYON MU GEÇİRİYORSUNUZ NE BU YA.....PARTİ PARTİ PARTİ...ÜLKE İÇİN FİKİR ÜRETİN ...ÇÖZÜM BULUN....DEĞİŞİN YA... 33 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Bende iki arada bir derede partisini kuruyorum 27 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    MUHAREM GİBİ OLUR SONUN BOŞ YAPMA GÜRSEL TEKİN 24 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    degısen sey yok hepsı aynı seyı yapıyor,basa gelmeden bır vaat var geldıkten sonra ayrı,ama halk bunu anlamak ıstemıyor 25 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    ben buna gülerim kararsızlıkla bir karardır 18 1 Yanıtla
  • 2147salih:
    sende parti kurar kapatırsın veya pasif parti olursun.chp den ayırılıp gidip parti kuran şahıs gibi..aslında bunların derdi yönetmek deyil parti kurup parti parasıyla son model araclarla gezmek tozmak il il keyif etmek genel başkan sıfatıyla..oda biliyorki bi cacık olmayaçagını. 17 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:55:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.