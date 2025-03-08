Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca\'ya tepki yağıyor

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, yaşamını yitirdi. Konya Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada "Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BAŞKANA TEPKİ YAĞIYOR: TUTUKLANSIN

Olayın ardından mahalle aralarına "besleme" istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var. Sosyal medyada #HasanKılcaTutuklansın etiketiyle kısa sürede binlerde tweet atıldı.

TEPKİLER ARTINCA KLİŞE BİR AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından klişe bir açıklama ile olayı geçiştirmeye çalışan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizlerin tüm şehir olarak topyekün bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbim'den rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kılca'nın açıklamasının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;