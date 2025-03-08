Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Geniş Video İzle

Konya'nın Karatay ilçesinde 7 Mart 2025 akşamı yaşanan olayda 2 yaşındaki bir çocuk köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından mahalle aralarına ''besleme'' istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var.

08.03.2025 09:47  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, yaşamını yitirdi. Konya Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada "Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

BAŞKANA TEPKİ YAĞIYOR: TUTUKLANSIN

Olayın ardından mahalle aralarına "besleme" istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var. Sosyal medyada #HasanKılcaTutuklansın etiketiyle kısa sürede binlerde tweet atıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

TEPKİLER ARTINCA KLİŞE BİR AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından klişe bir açıklama ile olayı geçiştirmeye çalışan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizlerin tüm şehir olarak topyekün bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbim'den rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kılca'nın açıklamasının altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • İşini yapmayı bilmediğin gibi utanmayı da bilmiyorsun!
  • Yüzü de kızarmıyor!
  • Hemen bu gece istifa et. Bir dakika bile kaybetme...
  • Karatay halkı bilsin ki, Karatay belediyesinin koltuğunda, eline çocuk kanı bulaşmış biri oturuyor.
  • Acın büyük ya, zerre sorumluluk hissediyor musun?
  • Bu ülkede adaletin kırıntısı kaldıysa sizi o koltukta bırakmazlar.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca\'ya tepki yağıyor

Köpek Saldırısı, Köpek Saldırısı, Hasan Kılca, Politika, Karatay, 3-sayfa, Gündem, Çocuk, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Suzi:
    Herkes çocuğuna sahip çıksın. Almanya da 2 yaşında bir çocuk anasız babasız sokağa asla bırakılmaz. Hayvanlar aç ve bu sayede sürü halinde geziyorlar. Belediye başkanını tebrik ediyorum. Karnı tok hayvan kimseye bulaşmaz. Ama ancak eğitimli insanlar onun yapmak istediği bu güzel hareketi görebilir , yobazlar göremez. 75 417 Yanıtla
  • Hmd571632:
    utanma yokki şerefi olan istifa eder 321 52 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Sokak hayvanlarını yok etmek bize yalnızca bela getirir. Avrupa sadece kedileri öldürdü diye yıllarca veba mikrobu ile uğraştı. Ailenin başı sağ olsun yalnız çözüm hayvanları katletmek değil. Burada hayvanları katletme yolunu seçmeyen Ak Parti belediye başkanını tebrik ediyorum. 49 263 Yanıtla
  • sude2007:
    hırsızın hiç mi suçu yok 2 yaşındaki çocuğu sokakta tek başına bırakan anne baba araba çarpar sapığın birine denk gelir 57 203 Yanıtla
  • Şehribanu A:
    2 yaşında bir çocuğun saat 18.00'de sokakta tek başına ne işi olduğunu merak ediyorum. Anne baba neredeydi? Bir çocuk boğa tarafından öldürülse, kurtlar tarafından öldürülse, tilkiler tarafından öldürülse, kuyuya düşse köpekleri ne olacakdı suçlamak ne kadar kolaydır. bu köpekler bir insanın hatası yüzünden oradalar, köpekler bir insanın hatası yüzünden sürü halinde toplanıyorlar, herkes suçlu ama insanlar değil 43 194 Yanıtla
  • kayserili:
    işini yanlış yaptıgı için intahar eden 1 kişi tanıdım sadece oda köprünün halatı koptu diye intahar eden çinli mühendis bunlar bırak intaharı istifa bile etmiyorlar 209 28 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    YAHU ALLAH AŞKINA SİZİN BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELSE NE YAPARSINIZ BU KADAR BASİT BİR ŞEYİ YAPAMAYIP KÜÇĞCÜK YAVRUNUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYORSUN BECEREMİYORSANIZ BIRAKIN YAPAN GELSİN HANGİ PARTİDEN OLURSANIZ OLUN FARKETMEZ …!!! 209 23 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    Karatay belediye başkanı Konya merkez ilçeler içerisinde büyükşehir belediyeside dahil işini insan gibi yapan tek başkandır, acı elbette büyük Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, ama başkanda hayvanlar aç kalmasın diye böyle bir uygulama yaparken böyle bir olay yaşansın diye yapmadı, bunun böyle olacağını kimse bilemezdi. Allah çocuğun ailesine sabır versin 36 44 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Bu ülke köpek sorunu bitmek Açık ve Net 60 15 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    İnşallah senin oğlunun da başına gelir sende az onur varsa istifa et adalet nerde bunu alsın görevinden 12 28 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:19:12. #7.12#
SON DAKİKA: Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.