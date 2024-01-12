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Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği bir kaldırımı seçimlere 2 ay kala onarmaya karar verdi. Kısa sürede gündem olan görüntü için "Her sene seçim olsaydı emin olun ülkemiz şu an dünyada ilk 5'e girerdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

12.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:37
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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken belediye başkanları da saha da hiç olmadıkları kadar aktifler... Ancak zaman zaman paylaşılan görüntüler, takdirden çok tepki çekebiliyor. Bunun son örneğini Kartal'da gördük.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki kaldırımları denetlemeye çıktı ve bu anlardan kısa bir kesit de sosyal medyadan paylaşıldı. Ancak o anlara ilişkin görüntü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"HER SENE SEÇİM OLSAYDI..."

Başkan Yüksel'i seçime dönük şov yapmakla suçlayan sosyal medya kullanıcıları, "Her sene seçim olsaydı emin olun ülkemiz şu an dünyada ilk 5'e girerdi", "Sadece seçim zamanı sokaklara iniyorlar", "Reklam kokan hareketler yemezler başkan", "Kaldırım değil istinat duvarı resmen", "Kaldırım değiştirmek her zaman işe yarar özellikle seçim zamanı", "Tesadüfe bakın ki kamera da açıkmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
YORUMLAR (6)
  • Rotasız Gassal: Yumurta kapıya dayandığında mantığı Yanıtla 70 4
  • Ali Arslan: Kameraya güzel oynamış, aslında birde halka makarna ve çay fırlatsa otobüsten seçimi kazanır yine Yanıtla 55 13
  • Hbo Hbo: Chp belediyesi ne beklersin ki Yanıtla 9 7
  • Bay RİZE: Kendini çakal sananlar Yanıtla 9 0
  • Yusuf Coşgun: cumhuriyet mahallesi Adnan kahveci caddesini de farketse keşke 7 mt yol 7 mt kaldırım oldu 2 büyük araç yan yana geçemiyor bir araç bir dükkan önüne park etse yol tek şerit 5 dk yolu 1 saate gidemiyorsunuz. Tüm kilit taşları sökülüp her yerine yüksek betonarma kaldırım yapıldı çok araç zarar gördü... Yanıtla 4 0
  • Erdal Cekicoglu: Makarna yemek sizin gibi saman yemekten iyidir sizin gibi emperyalistlerin piyonu olmadığım için için ülkemi sevdiğim için oy veriyorum senin gibi çapsız Kemalistler anlamaz 0 1

Kartal Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti - Son Dakika
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