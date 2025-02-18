Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek - Son Dakika
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Politika

Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

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31 Ocak - 4 Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin 26 ilinde yapılan ankete katılanların yüzde 70'i Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini belirtti.

18.02.2025 10:00  Güncelleme: 10:09
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78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının ardından "Sorumlu kim?" tartışmaları gündemi uzun süre meşgul etmişti. Olayın yankıları sürerken İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 26 ilde yaklaşık 2 bin kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Sizce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yangının ardından istifa etmesi gerekir mi?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 70 İSTİFA ETMESİNİ İSTİYOR

Katılımcıların yüzde 70'i Bakan Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini belirtirken yüzde 21'lik kesim de istifa etmesine gerek olmadığını belirtti. Yüzde 9'luk kesim ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;

Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

TOPU BELEDİYEYE ATMIŞTI

Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından bir açıklama yapan Bakan Ersoy, otellerin yangın yeterlilik belgesini yalnızca belediyelerin verebileceğini belirterek "Raporda 8 ana kusur çıkmış. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma, elektrik tesisatının uygunluğu, algılama sistemleri ve yangın alarmı, duman havalandırma ve tahliye. Bu tespiti yaptıktan sonra aslında geri çekme olayı diye bir şey olamaz. Bu tesisin genelinde bulunmuş eksiklik. Normalde bu belgenin verileceği üst makam neresi? İl Özel İdaresi. Mutlaka İl Özel İdaresi'ne veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunun zorunluluğu var" ifadelerine yer vermişti.

Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy\'u üzecek

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Son Dakika Politika Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Hasan Kiremitci:
    Her olayda, her vukuatta.,Bir Bakan, veya Yönetici istifa edecek olursa, sistem çöker. Devlet aklına Aklı yetmeyenler. Sadece yorum yapar. 170 278 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    Türkiye ' de 20 bin otel var. Adamın önüne sadece kağıt gelir denetlendi diye napsin memurdan sonra tek tek oldu mu diye denetlemeye mi çıksın . orayı denetleyen 3-5 kişilik bir ekip vardır. satılmış olan onlar. 151 257 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    istifa ve yargılanmalı 243 159 Yanıtla
  • deniz aydıner:
    bu adamın ne suçu var yıllardır var olan bi işletme.. birinin üstüne yıkmak ne kolay 172 201 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    hepinizin birsürü yardımcısi var bakan efendi hemen belediye diyorsun turizm iznini kim veriyor belediyemi işiniz gucünüz suçlu aramak 149 187 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Tipe bak hala geç kalmış neyi bekliyor beklemesi bile bile leke sözde turizm bakanı yazık yazık 155 123 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    Tamam da "İSTİFA ETMEMELİDİR" diyenlerin nedeni ne ? 104 132 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    ne istifası ödüllendirmek lazim çok başarılı bi bakan malına mal.katması lazım yeni oteller alması lazım böyle seyler için istifa ne demek 82 132 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    a haber izleyenler sorumlu belediye diyor halk tv izleyip Sözcü okuyanlar bakanlık hatalı diyor a habere göre dünyanın süper gücüyüz halk tv ye göre açlıktan ölüyoruz,öncedende herkes taraftı ama doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi bilen bi toplumduk şimdi ise kendinden olmayan herkes suçlu hatalı 214 0 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    sistem 22 1 Yanıtla
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