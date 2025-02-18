Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy\'u üzecek

Politika

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının ardından "Sorumlu kim?" tartışmaları gündemi uzun süre meşgul etmişti. Olayın yankıları sürerken İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 26 ilde yaklaşık 2 bin kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Sizce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yangının ardından istifa etmesi gerekir mi?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 70 İSTİFA ETMESİNİ İSTİYOR

Katılımcıların yüzde 70'i Bakan Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini belirtirken yüzde 21'lik kesim de istifa etmesine gerek olmadığını belirtti. Yüzde 9'luk kesim ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;

TOPU BELEDİYEYE ATMIŞTI

Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından bir açıklama yapan Bakan Ersoy, otellerin yangın yeterlilik belgesini yalnızca belediyelerin verebileceğini belirterek "Raporda 8 ana kusur çıkmış. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma, elektrik tesisatının uygunluğu, algılama sistemleri ve yangın alarmı, duman havalandırma ve tahliye. Bu tespiti yaptıktan sonra aslında geri çekme olayı diye bir şey olamaz. Bu tesisin genelinde bulunmuş eksiklik. Normalde bu belgenin verileceği üst makam neresi? İl Özel İdaresi. Mutlaka İl Özel İdaresi'ne veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunun zorunluluğu var" ifadelerine yer vermişti.