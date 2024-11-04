İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu.
Kayyum atamalarını değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı M. Kasım Gülpınar, sürecin halk arasında çeşitli tartışmalara yol açtığını ifade etti. Gülpınar, "Bu hukuki bir süreç tabi ama kayyum süreci yıllardır tartışılan bir konu. Bu konuda hukuki neticeleri görmek lazım ama yıllardır şu konuda bir çelişki var, eğer suçluysa, eğer aday olamayacak durumdaysa neden aday gösteriliyor, neden adaylığına müsaade ediliyor" dedi.
Ayrıca, suçlu olduğu tespit edilen başkanların, belediye meclisince belirlenecek yeni adaylarla değiştirilmesinin daha uygun bir yöntem olacağını belirten Gülpınar, "Seçilmişlerin suç işleme özgürlüğü yoktur; ancak demokrasi tam olarak işletilmeli" şeklinde konuştu.
Gülpınar, sözlerine şu şekilde devam etti: "İnsanlar seçtikleri adayların bu şekilde değerlendirmeye tabii tutulmasından memnun olmuyor. Bu hukuki bir süreç. Dosyayı görmek, incelemek lazım. Bir cezai durumdan bahsediliyor. Seçilmişlerin hiçbir şekilde suç işleme özgürlüğü olamaz! Bunu milletvekili olduğum zaman da sürekli savundum. Bu hepimiz için geçerli. Şu an belediye Başkanlığı koltuğundayız.
Belediye başkanı olarak da kanunlara uymak mecburiyetindeyiz, tıpkı milletvekili sürecinde olduğu gibi. Eğer bir kayyum uygulaması olacaksa, demokrasiyi tam işletmek lazım. Bir belediye başkanı suçundan dolayı görevden anlıyorsa; belediye meclisinde yeni adayın belirlenmesi daha uygun olacaktır."
Son Dakika › Politika › Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor - Son Dakika
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