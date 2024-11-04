Kasım Gülpınar\'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor

Politika

İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu.

"ADAY OLAMAYACAK DURUMDAYSA NEDEN ADAYLIĞINA MÜSAADE EDİLİYOR"

Kayyum atamalarını değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı M. Kasım Gülpınar, sürecin halk arasında çeşitli tartışmalara yol açtığını ifade etti. Gülpınar, "Bu hukuki bir süreç tabi ama kayyum süreci yıllardır tartışılan bir konu. Bu konuda hukuki neticeleri görmek lazım ama yıllardır şu konuda bir çelişki var, eğer suçluysa, eğer aday olamayacak durumdaysa neden aday gösteriliyor, neden adaylığına müsaade ediliyor" dedi.

"DEMOKRASİ TAM OLARAK İŞLETİLMELİ"

Ayrıca, suçlu olduğu tespit edilen başkanların, belediye meclisince belirlenecek yeni adaylarla değiştirilmesinin daha uygun bir yöntem olacağını belirten Gülpınar, "Seçilmişlerin suç işleme özgürlüğü yoktur; ancak demokrasi tam olarak işletilmeli" şeklinde konuştu.

Gülpınar, sözlerine şu şekilde devam etti: "İnsanlar seçtikleri adayların bu şekilde değerlendirmeye tabii tutulmasından memnun olmuyor. Bu hukuki bir süreç. Dosyayı görmek, incelemek lazım. Bir cezai durumdan bahsediliyor. Seçilmişlerin hiçbir şekilde suç işleme özgürlüğü olamaz! Bunu milletvekili olduğum zaman da sürekli savundum. Bu hepimiz için geçerli. Şu an belediye Başkanlığı koltuğundayız.

"BELEDİYE MECLİSİNDE YENİ ADAYIN BELİRLENMESİ DAHA UYGUN OLACAKTIR"

Belediye başkanı olarak da kanunlara uymak mecburiyetindeyiz, tıpkı milletvekili sürecinde olduğu gibi. Eğer bir kayyum uygulaması olacaksa, demokrasiyi tam işletmek lazım. Bir belediye başkanı suçundan dolayı görevden anlıyorsa; belediye meclisinde yeni adayın belirlenmesi daha uygun olacaktır."