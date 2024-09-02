Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti

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31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa ederek bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın geçmişteki açıklamalarıyla gündeme geldi.

02.09.2024 13:20  Güncelleme: 13:39
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31 Mart seçimlerinden Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar partisinden istifa ederken gelişme büyük ses getirdi.

Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Gülpınar yayınladığı istifa mesajında yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyururken yaşanan gelişmeler akıllara Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuyla ilgili geçmiş dönemde yaptığı açıklamaları getirdi.

AK PARTİ'NİN 23. YAŞ DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Parti'nin kuruluşunun 23. yaş dönemi kutlamalarında birçok YRP'li isim AK Parti'ye katılmıştı. Söz konusu törende YRP'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar'ın da AK Parti'ye katılacağı gündemde yerini almıştı.

ERBAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da konuyla ilgili 15 Ağustos'ta kameralar karşısına geçerek, "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi\'nden İstifa Etti

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Son Dakika Politika Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hamdi aslantaş: geçmişte AKP ye oy veren biri olarak bu hareketler kul hakkıdır milleti kandırmaktan başka bisey değildir dava namus gibidir satılmaz 47 14 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Her siyasetçinin oğlu siyasetçi olacak diye bir kaide yok bu dünyada. 29 9 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Akp yi destekliyorum.Ama Yozgat’ta ve Şanlıurfa’da yapılanlar normal değil. Adamlar seni seçmedi partini seçti ilk seçimde dersini alırsın. 20 10 Yanıtla
  • V. A.: Hala ak partiye oy atan var mı cidden? 15 10 Yanıtla
  • Hakan Tosun: Halkın uyanışı başta 14-28 mayıs olmak üzere 31 Mart'da perçinleşti. Bende 31 Mart hariç her daim desteklediğim Akp'nin değişen hizmet dışı hizmetlerini gördüm. Vatandaşlarımızın bilhassa Akp kitlesinin çoğunluğu 31 Mart'da Akp'ye kızgınlığından diğer en güçlü adayları destekledi. Şimdi seçimleri kazandıkları partilerinden istifa edenler, Akp'ye geçince, destekleyen destekçilerinin de arkalarından gideceğini sanıyorlar galiba. Halbuki halk Akp'ye kızgın. Asıl anlamadığım, neden kazanan dem'li belediye başkanlarına yanaşamazlar. Halk seni seçmiş istediğini almışsın da, bu ne tür daha üst bir çıkar ki, seçmenini yolda bırakıyorsun.? 3 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: İnsan çok şey söylemek istiyorda.. Söylesende bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor.. Bizde siyaset ahlakı diye bir kavram yok malesef. Oy veren seçmene yazık onlar zaten istemiş olsalardı en başta tercihlerini ona göre yaparlardı ama işte seçmene saygı duyan yok. 1 1 Yanıtla

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