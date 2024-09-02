Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi\'nden İstifa Etti

Hakan Tosun:

Halkın uyanışı başta 14-28 mayıs olmak üzere 31 Mart'da perçinleşti. Bende 31 Mart hariç her daim desteklediğim Akp'nin değişen hizmet dışı hizmetlerini gördüm. Vatandaşlarımızın bilhassa Akp kitlesinin çoğunluğu 31 Mart'da Akp'ye kızgınlığından diğer en güçlü adayları destekledi. Şimdi seçimleri kazandıkları partilerinden istifa edenler, Akp'ye geçince, destekleyen destekçilerinin de arkalarından gideceğini sanıyorlar galiba. Halbuki halk Akp'ye kızgın. Asıl anlamadığım, neden kazanan dem'li belediye başkanlarına yanaşamazlar. Halk seni seçmiş istediğini almışsın da, bu ne tür daha üst bir çıkar ki, seçmenini yolda bırakıyorsun.?