Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları - Son Dakika
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Politika

Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları

Kasım Gülpınar\'ın Yeniden Refah\'tan İstifası ve Partinin Yorumları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifası, partinin İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu tarafından AK Parti'nin kaybettirme projesi olarak değerlendirildi. Gülpınar, istifasının ardından bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Yetimoğlu, bu istifanın beklenmedik bir durum olmadığını, daha önceden planlandığını belirterek kamuoyunun takdirine bıraktıklarını ifade etti.

02.09.2024 17:58
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan istifasına ilişkin konuşan partinin Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, "Bu istifa kendiliğinden bir anda gelişen birşey değil. Planlanmış kişilere göre değil AK Parti tarafından Yeniden Refah'a kaybettirme projesidir" dedi.

KASIM GÜLPINAR, YENİDEN REFAH'TAN İSTİFA ETTİ

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayan Gülpınar, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

PARTİNİN İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Partide deprem etkisi yaratan istifaya Yeniden Refah'tan ilk yorum geldi. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu yaptığı açıklamada, istifanın AK Parti'nin partilerine yönelik kaybettirme projesi olduğunu iddia etti.

"AK PARTİ TARAFINDAN YRP'YE KAYBETTİRME PROJESİ"

Sözcü'ye konuşan Yetimoğlu şunları söyledi: "Genel merkezimizle irtibat halindeyiz genel başkanımız akşam bir açıklama yapacak. Genel başkanımız açıklama yapmadan herhangi bir açıklama yapılmaması hususunda talimat aldık. Bizde genel merkezimizin vereceği kararlar doğrultusunda basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz. Bu istifa kendiliğinden bir anda gelişen bir şey değil. Planlanmış kişilere göre değil AK Parti tarafından Yeniden Refah'a kaybettirme projesidir.

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi
Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu

"İSTİFASIYLA İLGİLİ BİZE BİR ŞEY İLETMEDİ"

İstifasıyla ilgili bize herhangi bir şey iletmedi. Daha önce görüşmelerimiz oldu büyükşehir başkanımız her zaman bir araya gelip istişare ettik bunun ötesi yok. Başkanımızın bir çalışma yapabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Rahat bir ortamda Şanlıurfalılara hizmet etsin diye teşkilat olarak biz hep yanında olduk. Ama almış olduğu bu kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu sadece Yeniden Refah Partisi'ne değil bu Şanlıurfalılara yapılmış bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bizi bağlamıyor biz gerekli olan hassasiyeti ve kolaylığı sağladık ve yanında olduk. Ama kendisinin istifa etmesi kendi kararıdır."

"İSTİFALARIN DEVAMI GELEBİLİR"

'İstifaların devamı gelebilir mi?' sorumuza ise Yetimoğlu, "Tabiki gelebilir, onunda kendine göre hareket ettiği şahıslar var tabii ama bunların azınlıkta olduğunu düşünüyoruz" diye cevapladı.

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Son Dakika Politika Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat salih başçı: akp kazanamadığı bir yerel seçimi bu şekilde ayak oyunları ile terse çevirmek istiyor çünkü yerelde rant çok ve emin olun biraz vakit geçince akp ye geçecek... 35 9 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Karekter çok önemli seçmenine attığı kazığı umarım oy veren seçmeni asla UNUTMAZ. 32 2 Yanıtla
  • ahmet ak: Y.R.Partisinden ayrılıp chp yada hdp yemi katılacak sanıyorsunuz,tabiki AK Partiye geçer aynı istikamette giden iki parti ufak tefek anlaşmazlık olsa da yol bir menzil bir,hayırlı olsun şimdiden 4 22 Yanıtla

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