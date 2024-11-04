Kayyum atamaları sonrası DEM Parti'den zehir zemberek açıklama - Son Dakika
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Politika

Kayyum atamaları sonrası DEM Parti'den zehir zemberek açıklama

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti'den yapılan açıklamada ''Bu saldırı, aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır. Halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık ilanıdır'' denildi.

04.11.2024 11:00  Güncelleme: 11:12
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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atadığını açıkladı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevinden alındı.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından sert bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AKP- MHP iktidarı Hakkari ve Esenyurt'tan sonra bugün sabah saatlerinde de Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa Halfeti Belediyesini gasp etti.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu darbenin, 4 Kasım 2016'da Kürt halkının iradesine yönelik gerçekleştirilen Meclis darbesinin yıldönümünde gerçekleşmiş olması manidardır. Kürt halkını demokratik siyasette tasfiye etme saldırılarının 1994'ten beri devam eden iflas etmiş 30 yıllık tekrarıdır.

"AKP-MHP İKTİDARI SEÇİMLE KAZANAMADIĞINI..."

Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Daha önce gerçekleştirilen kayyım darbeleri halk tarafından reddedilmiş, kayyım pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyım darbesinde ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, seçimle kazanamadığını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyım darbesini bir rejime dönüşmüştür. Bu saldırı, aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır. Halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık ilanıdır.

"DAHA BÜYÜK KAYBEDECEKLER"

Vesayetle ve darbelerle mücadele ettiğini söyleyenlerin bizzat katıksız birer darbeciye dönüşmüş olması ibretlik bir durumdur. Bu topraklarda zorbalık ve zulümle hiçbir iktidar abat olmamıştır, olmayacaktır da. Türkiye halkları bu zorbalığa asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde, iktidar bu pratikleri nedeniyle büyük kaybetmiştir ve bu yöntemde ısrar ettikçe de daha büyük kaybedecektir.

"HERKES SESİNİ YÜKSELTMELİDİR"

Kayyım darbesi 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur ve önü alınmazsa ne sadece Kürt illeriyle ne de şimdiye kadar gasp edilen belediyelerle sınırlı kalacaktır. Hangi partiden ve düşünceden olursa olsun, bu darbe artık bütün Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bu vesileyle bütün demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Her koşulda halkın iradesini savunmak ve halkın yerel yönetimlerine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir. Bu yöntem ve saldırılar, her türlü çözüm arayışını ve yaklaşımını zehirlediği gibi, iktidarın samimiyeti konusunda da daha büyük şüpheler doğurmuştur. Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız. Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır."

Kayyum atamaları sonrası DEM Parti\'den zehir zemberek açıklama

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Son Dakika Politika Kayyum atamaları sonrası DEM Parti'den zehir zemberek açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Deniz Gürbüz:
    seçimle baktı olmuyor elindeki güçle kayyum atamalara başladılar akp sonu görülüyor hayırlısıyla 36 62 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sizde doğru çalışın kimse dururken kayyum atamaz 64 34 Yanıtla
  • Mehmet null:
    ülkemde terörist ve sempati si istemiyorum 61 17 Yanıtla
  • orko Şato:
    akp ve darbesi ,halkin iradesi hice sayiliyor ,secimle alamadigini darbe ile aliyor ,,! madem bu insanlar problemli ilk basta basvurusunu kabul etme kardesim arastir ,! demiyormusunuz teroristlerin ayakkabi numaralarina kadar biliyoruz? Amaciniz ulkeyi ic karisikliga surukleyip koltugunuzu birakmamak 27 43 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    sen ne zırvalıyon. bir siyasi partide olsanız bu ülkede teröristlerle işbirliği içinde olmayacakdınız. bu ülkeye hainlik yapmayacsksınız. size bu kadar müsade edilmesi zaten suç. siz kimsiniz ki bu ülkenin her türlü imkanındsn faydalsnıp bu ülkeye bu insanlarımıza Türk Kürt farketmez hainlik yspacaksınız. bu belediye başkanları terörle ilişkisi ortaya çıkıyorsa o belediyeye kayyum atanır. ve ömür boyu da o yaratıgın müebbet yemesi gerekir. 30 10 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Ha vardır suçu alırsın kendi adamını değil yardımcısını yada meclis üyesi atarsın yerine 13 17 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Dem kapatılsın tam bir terör örgütüne finansal destek sağlayan partidir 19 9 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu dem partinin yüzsüzlüğünu anlamak mümkün değil..... anayasa degistirlmek istenildiğinde ayaklanan taraf,durmadan anayasayı ihlal eden dem partiyi niye savunuyor. 17 7 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    hoşt köpekler kemiğiniz bittiği an havlayın 13 7 Yanıtla
  • tamer Yigit kuşdemir:
    1 hafta önce MHP dedi Apo gelsin meclise şimdide kayyum atadilar kimin ne yaptığı belli deyil 11 2 Yanıtla
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