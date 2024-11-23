''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası - Son Dakika
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Politika

''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası

\'\'Kayyum atanacak belediye sayısı 16\'yı bulacak\'\' iddiası

Tunceli ve Ovacık'a yapılan kayyum atamalarının ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki süreçte kayyum atamalarının devam edeceği ve sayının 15-16 belediyeyi bulacağı öne sürülürken, Van Belediyesi'ne de dikkat çekildi.

23.11.2024 10:00
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İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Tunceli Belediyesi ile CHP'li Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. İlgili kararın ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Kayyum atamalarını değerlendiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dikkat çeken ifadelerde bulundu. Kayyum atamalarının devam edeceğini belirten Öztürk, Van Büyükşehir Belediyesi'ne de dikkat çekti.

Kayyum atamalarının 2016 yılından bu yana yapıldığına dikkat çeken Öztürk, "Tabii ki kayyum atamasına haklı olarak karşı çıkılıyor. Ama o zaman bu kanunun değiştirilmesi için de çaba gösterilmesi gerekir. Peki, muhalefet partileri bu konuda gereken çabayı gösteriyor mu? Bu önemli bir soru. Kanun teklifi verildi mi? Bu konuyla ilgili neler yapılıyor? Kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerekiyor." dedi.

"KAYYUM ATANAN BELEDİYE SAYISI 16'YI BULABİLİR"

"Bu açığa alınma, kişinin yargılanması veya hüküm giymesi anlamına gelmiyor. Sadece geçici bir durum. Bu sürecin bilinmesi gerekiyor." diyen Öztürk, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şimdi, önümüzdeki süreçte devam edecek kayyum atamaları var mı? Tabii ki var. Haklarında kayyum atanması planlanan yerler var. Aldığım bilgilere göre, bu sayı 15-16'yı bulacak gibi görünüyor. Peki, bu atamalar nasıl yapılacak? Büyük bir tepki oluşmaması için hepsinin aynı anda yapılması yerine, küçük ölçekli atamalar yapılması bekleniyor. Örneğin Tunceli, Ovacık veya Halfeti gibi yerlerde, daha çok ilçe belediye başkanlıklarında kayyum atamaları yapılacak.

"VAN BELEDİYESİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR"

Mesela, Van Belediye Başkanı ile ilgili bir kayyum ataması gündemdeydi. Ancak bu atama bir süreliğine durduruldu. Bu süreç bitmiş değil. İleride davalar ve bilgiler doğrultusunda Van yeniden gündeme gelebilir. Bu tür atamalar devam edecek gibi görünüyor."

'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

NE OLMUŞTU?

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'nin ardından Tunceli ve ilçesi Ovacık'a da kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekilliği görevine getirildiği bildirilmişti. CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.

Politika, Belediye, Tunceli, 3-sayfa, Kayyum, Ovacık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ramadan Svs:
    büyüksün REISSSSSSSSSSSSSSS 52 84 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Nerede arıza var ise, elbette tamir edilecek! Bundan kimsenin zerrece şüphesi olmasın. Türk devleti daima hazır! 57 60 Yanıtla
  • Önder null:
    padisah hizini alamiyor. yakinda chp kazansa butun nalum partidekiker feto siyasi ayagi olarak hepsi tutuklanacak belediyelerinde ve mallarina el koyacak bu devran hep boyle devam eder. butun siyasilerin helak olmasindan yanayim halklar kardes devletler katil 53 29 Yanıtla
  • mehmet:
    BAKTIKİ CHP 1 PARTİ TAYYİP ABBAS YOLCU KAFASINA GÖRE HOCASINDAN ÖGRENMİŞ UYDURUK BAHANE İLE ORAYA BURAYA KAYYUM ATIYOR BİRGÜN SANA DA KAYYUM YAPACAKLAR AZ KALDI 25 36 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göreceksiniz! 1938'de Dersim'i işgal ettiler diyen soysuz.. 29 17 Yanıtla
  • Şerin Eye:
    Dünyada eşi benzeri görülmemiş yer kayyum politikası ile bir akp 20 23 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Vana çok geç bile kalınmış Van'a doldurmuş Zeydan aşireti gençleri bide belediye de bütçe yok diyorlar doldurdunuz Zeydan gençlerini vani 10 yıl daha geri götürdünüz biran önce kayyum şart 22 19 Yanıtla
  • Özhan Ekici:
    hadi bakalım Rabbim sayılarını arttırsın inşallah 21 19 Yanıtla
  • Mehmet Topcu:
    Bu devlet politikası değil bu iktidar politikası er yada geç bu ülkeyi bir iç savaşa sürükleyecek kendi iktidarın için yoksa millet halk ülke umurunda değil israile Amerika’ya zemin hazırlıyorlar 9 5 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Bilinen en az 27, başka meraklısı da olabilir. 8 6 Yanıtla
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