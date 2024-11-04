Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler - Son Dakika
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Politika

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kayyum kararına tepki gösteren bir kadının "Bizim ülkemiz bizim memleketimiz. Biz kendi memleketimizde yaşayamıyoruz sizin yüzünüzden. Siz kimsiniz ki batıdan gelip toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyorsunuz?" şeklinde sözleri büyük tepki çekti.

04.11.2024 14:10  Güncelleme: 14:17
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Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında kayyım atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı üç belediye başkanını daha görevden uzaklaştırdı. Bakanlık kararına göre; Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Karar sonrası kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye binası önünde toplanan kalabalık karara tepki gösterdi. O esnada bir kadının sözleri ise büyük tepki çekti.

"SİZ KİMSİNİZ Kİ BATIDAN GELİP..."

Kalabalık içerisinden bir kadın, belediye binası önünde güvenlik önlemi alan polislere dönerek "Bizim ülkemiz bizim memleketimiz. Biz kendi memleketimizde yaşayamıyoruz sizin yüzünüzden. Siz kimsiniz ki batıdan gelip toprağımıza sahip çıkmaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler

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Son Dakika Politika Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Sadece Beşiktaş:
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ALTINDA YAŞAYIPTA BU ÜLKEYE KİM HAİNLİK EDİYORSA ALLAH BELASINI VERSİN. 734 55 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    yüz verirsen yetime ... 527 60 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Sayin bahcelinin dediği gibi ocalan serbest birakilmali ve güneydoğuya özerklik verilmelidir bir an once. İki bayrakli çözüm mhp ve akpnin istedigi gibi. 43 518 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Biri şu andavala bu devlet sayesinde nefes alıp verdiğini açıklasın 442 52 Yanıtla
  • veysel özger:
    HANİ TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİ BU KADIN TERÖRİST ALIN HEMEN BUNU İÇERİ.. 309 47 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Hoşşşşşttt laa hoştttt! 255 47 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    çök temizlik lazım çok 218 47 Yanıtla
  • Uğur Lastikci:
    acil bu kadin ve bunun gibi düsünen kil varsa batidaki aile altaba arkadaş eşi dostunu doguya yollamadı gerekli devletin 187 39 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Batıdan mı toprağım mı ablaya kim ne anlattı 159 23 Yanıtla
  • Hakan Birdoğan:
    Vayyyy akıl yoksunu vay YSK il başkanına kazık sokacaksın akp nin emir amadeleri 30 74 Yanıtla
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