Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk\'le görüştü iddiası

Politika

Harris, en büyük darbeyi en güvendiği yerden yedi

Katliam gibi zincirleme kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Oy verme işlemi devam ederken Trump\'tan dikkat çeken video! Seçmene bir mesajı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasından bir hafta önce, bir milletvekili aracılığıyla görevinden alınan Ahmet Türk'ü arayarak kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CEGA Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre Bahçeli, görüşme esnasında Türk'ün sağlığını sordu ve sonrasında da kısa bir sohbetle görüşmeyi sona erdirdi.

GRUP TOPLANTISINDA TÜRK'TEN SÖZ ETMİŞTİ

Bahçeli, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk'ten söz etmişti. MHP lideri, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" ifadelerini kullanmıştı.

"TUTUKSUZ YARGILANMALI" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kasım 2016'da da yerine kayyum atanan ve tutuklanan Ahmet Türk hakkında 2017 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı" diye konuşmuştu.

2017'nin Şubat ayında cezaevinden tahliye edilen Türk, Bahçeli'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz" demişti.