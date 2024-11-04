İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından bu sabah saatlerinde Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı.
Bakanlığın kayyum kararları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara'da başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği'nin olağanüstü toplantısına katılacak.
İmamoğlu'nun Ankara ziyareti öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti dışında TBMM'de grubu olan tüm siyasi partilerin genel başkanlarından randevu istediği öğrenildi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı sıfatıyla liderlerden randevu talep eden İmamoğlu'nun görüşmek istediği isimlerin arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olduğu ifade ediliyor. Görüşme gerçekleştirilmesi planlanan siyasi partiler arasında DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de bulunuyor.
Son Dakika › Politika › Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi - Son Dakika
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